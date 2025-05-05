¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦¤É¤ó¤¿¤¯ÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡Û20ºÐ¡¦ÀÆÆ£Î÷¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£³¾¡ÌÜ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¤É¤ó¤¿¤¯ÆÃÁª¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£µÆü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£Î÷¡Ê£²£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£³£Ò¡¢£µ¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¥»¥ó¥¿¡¼Àª¤¬¹¶¤á¤Æ£±£Í¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¸«»ö¤Ê¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ËÀ®¸ù¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£³¾¡ÌÜ¤ÏÅöÃÏ½éÇòÀ±¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ë¸þ¤±¡¢µ®½Å¤ÊÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö²ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢Á´ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤ë¡×¤È¡¢£´·î¤Î£Çµ¡Ö£·£²¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ç¤â¿¼Ã«ÃÎÇî¤¬¶î¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿£µ£´¹æµ¡¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶¥³¡¼¥¹£±ËÜ¤Ç£²¡¦£¶£±¤Î¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£Ç¯£··î¤«¤é¤Î£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤Ç£Â£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£´´üÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ·î¤«¤é¡Ö£´¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤Ë¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ò²ò¶Ø¡£¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¶¯Å¨Â·¤¤¤ÎÃÏ¸µÀï¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤Ø¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤â°ÒÄ¥¤ì¤ëÂ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢£³ÆüÌÜ¤ÎºÆ¸½¤Ï²ÄÇ½¤À¡£