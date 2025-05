TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(後7:00〜8:55)次回12日放送回の出演アーティストと歌唱曲が発表された。『CDTVライブ!ライブ!』5周年SP企画第2弾「マンスリーライブ!ライブ!」には、引き続きVaundyが登場する。5日の放送ではロンドンからの生中継で「恋風邪にのせて」「Tokimeki」「僕にはどうしてわかるんだろう」を披露したが、12日の放送でも、ロンドンから熱いライブを届ける。

さらにVaundyは、1ヶ月連続出演で披露する全楽曲が決定。「東京フラッシュ」「不可幸力」「怪獣の花唄」「napori」「しわあわせ」「花占い」「踊り子」「裸の勇者」「CHAINSAW BLOOD」「そんなbitterな話」「常熱」「タイムパラドックス」「ホムンクルス」「風神」と、大ヒット曲・大人気曲の数々がそろい踏みと鳴る。Travis Japanはメンバーの松田元太がたべっ子どうぶつたちのリーダー・らいおんくんの声で主演を務める映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌で、キャッチーなダンスが見どころの「Would You Like One?」、M!LKはSNSでの総再生回数が13億回を突破し大バズり中の楽曲「イイじゃん」、[Alexandros]はアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』の第1クールOP主題歌となっている「超える」をそれぞれフルサイズライブ。=LOVEは、今TikTokのダンス動画で注目度が急上昇中で佐々木舞香がセンターを務める「とくべチュ、して」、原因は自分にある。は世の中に点在する矛盾をシニカルに表現した“ゲンジブ”流の王道曲「因果応報アンチノミー」をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。GENERATIONSは、メンバーの小森隼がプロデュースを手掛け、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文がサウンドプロデュースとして参加した新曲「MY GENERATION」、OmoinotakeはアニメEDテーマとして話題のミドルバラードで魅せる新曲「ひとりごと」、THE JET BOY BANGERZはグループ初の日本語タイトルを冠した、歌謡テイストを感じさせるドラマチックなミディアムバラードの新曲「まさか泣くとは思わなかった」をそれぞれフルサイズ披露。LIL LEAGUEは、話題曲「刺激最優先」のカップリング曲で中毒性MAXの「ビビデバビデブー」をフルサイズでパフォーマンス。さらに、「名曲ライブ!ライブ!」には、宮近海斗・松倉海斗(Travis Japan)が初登場し、コブクロの「蕾」を彼らならではのハーモニーで魅せる。そして、大好評企画「踊ってみた」には、新進気鋭のダンスグループ2組が参戦し、LIL LEAGUEが「UNDEAD」(YOASOBI)、THE JET BOY BANGERZが「Runaway Baby」(Bruno Mars)を全力パフォーマンスし、対バン形式で迫力のステージとなる。■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)[Alexandros]「超える」=LOVE「とくべチュ、して」Omoinotake「ひとりごと」原因は自分にある。「因果応報アンチノミー」THE JET BOY BANGERZ「まさか泣くとは思わなかった」GENERATIONS 「MY GENERATION」Travis Japan「Would You Like One?」M!LK「イイじゃん」LIL LEAGUE「ビビデバビデブー」【マンスリーライブ!ライブ!】Vaundy【名曲ライブ!ライブ!】宮近海斗・松倉海斗(Travis Japan)【踊ってみた企画】THE JET BOY BANGERZ「Runaway Baby」(Bruno Mars)LIL LEAGUE「UNDEAD」(YOASOBI)