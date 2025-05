前田大然、PFA年間最優秀選手賞に輝く！　日本人3人目の受賞…クラブ年間表彰式では“個人3冠”

セルティックに所属する日本代表FW前田大然が、PFA年間最優秀選手賞を受賞した。同賞は、スコットランドプロサッカー選手協会(PFA)に登録されている現役選手の投票によって決定。今シーズンはセルティックの同僚であるスコットランド代表MFカラム・マクレガーとドイツ人FWニコラス・グリッド・キューン、そしてダンディーFC所属のスコットランド人FWサイモン・マレーがノミネートされていたが、前田が見事受賞を果たした。

【動画】セルティックの年間表彰式で前田が“個人3冠”

🏆 The 2025 Men’s Player of the Year, sponsored by Dafabet, is Daizen Maeda!



That’s three awards on the night for Daizen, a season defined by goals, grit and unmatched energy⚡️#CelticPOTY🥇 | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/8c6hKLNYtx — Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2025

🏆 Next up at the #CelticPOTY Awards, it’s the Top Goalscorer's sponsored by @Adidas! 🎯



⚡️ Daizen Maeda

🇮🇪 Saoirse Noonan



Congratulations to both 👏 @CelticFCWomen | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/djOEmK3m8Z — Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2025

⚡️ Voted for by his teammates, @M_daizen_1020 is the 2025 Men's Players’ Player of the Year, sponsored by Call Robert!



Congratulations, Daizen! 👏 #CelticPOTY🥇 | #CelticFC🍀🏆 pic.twitter.com/ZHAOkbYAoY — Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2025

なお、日本人選手が受賞を果たすのは歴代3人目。過去には2006−07シーズンに元日本代表MF中村俊輔氏、2022−23シーズンに日本代表FW古橋亨梧(現:レンヌ)が同賞を勝ち獲っており、前田は2シーズンぶりに日本人選手として栄誉に輝いた。今シーズンがセルティック在籍4年目となる前田は、左ウイングを主戦場としながら、チーム状況によってはセンターフォワードでもプレーし、得点を量産。セルティックが4連覇を果たしたスコティッシュ・プレミアシップでは32試合出場16ゴール10アシストを記録しており、2シーズンぶりに戴冠を果たしたスコティッシュ・リーグカップでも3試合出場6ゴール1アシストと大暴れ。決勝進出を決めているスコティッシュ・カップでは4試合の出場ながら7ゴールと驚くべき数字を叩き出しただけでなく、チャンピオンズリーグ(CL)でも9試合の出場で4ゴール1アシストを記録し、欧州の舞台でも確かなインパクトを残した。公式戦通算で見ると、48試合出場33ゴール12アシストをマークしている。なお、セルティックは4日、クラブ年間表彰式を開催。この年間表彰式は毎年5月に行われており、男女トップチームのシーズン最優秀選手賞を筆頭に、最優秀若手選手賞、全公式戦対象の得点王、最優秀ゴール賞、最優秀アカデミー選手賞(※ここまですべてファン投票によって決定)、そして選手投票によって決定する男女トップチームのシーズン最優秀選手賞が表彰される。前田は得点王、ファン投票の最優秀選手賞、選手投票の最優秀選手賞の“個人3冠”に輝いた。クラブ年間表彰式後、前田はクラブ公式チャンネル『セルティックTV』のインタビューに応じた。「これだけのシーズンになることを想像していたか?」との問いには、「想像はしていませんでしたが、今まで積み重ねてきたことを今季もやっただけなので、それが結果につながってよかったです」と返答。残る公式戦4試合でさらに得点を伸ばす可能性もあるが、「チームの勝利に貢献できるようなゴールやアシストができればと思っています」と意気込んだ。また、チームメイトからの投票で最優秀選手賞に輝いたことについては、「チームメイトから認められたのが1番嬉しいですし、感謝したいと思います」と正直な心境を告白。ファン・サポーターに対しては「加入当初は厳しい声もありましたが、それが僕の力にもなっていました。感謝しています」と語った。