逢田梨香子が、自身の誕生日となる2025年8月8日に毎年恒例となったバースデーイベントの開催が決定したことを発表した。2025年8月8日に東京・Zepp DiverCityにて<RIKAKO AIDA Birthday Live 2025>、<RIKAKO AIDA Birthday Talk Show 2025>の2公演を開催することが発表された。本イベントは逢田梨香子の誕生日に開催する恒例のバースデーイベント。毎年趣向を凝らしているとのことで、2025年はどのような内容になるのか気になるところだ。

イベント情報

<RIKAKO AIDA Birthday Live 2025>

日程:2025年8月8日(金)

時間:OPEN 16:00 / START 17:00

会場:東京・Zepp DiverCity

価格:¥8,000(税込/ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き



<RIKAKO AIDA Birthday Talk Show 2025>

日程:2025年8月8日(金)

時間:OPEN 19:30 / START 20:15

会場:東京・Zepp DiverCity

価格:¥4,500(税込/ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き



[通し券]

価格:¥11,500(税込/各公演ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き

※RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」の会員先行のみ販売。



企画・制作:Astro Voice 後援:DMM music

お問い合わせ先:SOGO TOKYO 03-3405-9999



■RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」会員抽選受付

受付期間:5月5日(月・祝)20:00〜5月19日(月)23:59

結果発表:5月21日(金)18:00

支払期限:5月26日(月)23:59

RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us(アス)」の入会方法など詳細

https://members.rikakoaida.com/aboutUs/

関連リンク

◆逢田梨香子オフィシャルサイト

◆逢田梨香子 オフィシャルX

◆逢田梨香子 オフィシャルInstagram

◆RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us(アス)」

チケット販売は、RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」会員抽選先行受付が本日よりスタートした。「Us」会員抽選先行受付では2公演をお得に同時購入できる通し券も販売される。受付期間は5月19日23時59分までとなりRIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」への入会方法などは、逢田梨香子オフィシャルサイトをチェックしてほしい。さらに、自身二度目のデジタルトレカの販売も決定した。デジタルトレカの絵柄は<RIKAKO AIDA LIVE 2025「Decorate My Stage」>のライブオフショット写真を使用したものとなり、詳細は後日発表とのこと。