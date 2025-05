内田彩が、アーティストデビュー10周年を記念したニューアルバム『Re:birthday』を、彼女の誕生日となる7月23日にリリースすることが決定した。内田彩は、2014年11月12日にファーストアルバム『アップルミント』でアーティストデビューし、現在デビュー10周年を迎えている。ニューアルバム『Re:birthday』は、昨年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」のほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録する。

リリース情報

内田彩『Re:birthday』

2025年7月23日(水)

10周年記念セット:CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド|¥18,700(税込)|コロムビアミュージックショップ限定販売

初回限定盤:COZX-2188-2189|CD+Blu-ray(MV)|¥4,400(税込)

通常盤:COCX-42509|CD|¥3,300(税込)



◆共通:CD(収録順未定)

・fuwari(作詞:中村彼方 作曲・編曲:松坂康司)★新録

・Minty Smile(作詞:habana 作曲:持田裕輔 編曲:佐藤清喜)★新録

・Not Enough(作詞:渡部紫緒 作曲・編曲:黒須克彦)★新録

・Summer Lasting(作詞:東乃カノ 作曲:宮崎京一 編曲:清水“カルロス”宥人)★新録

・Veil of Lies(作詞・作曲・編曲:小野貴光)★新録

・初めて会った日(作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜)★新録

・Explosive Heart(作詞・作曲・編曲:永塚健登)

・にぎやかな心たち(作詞:只野菜摘 作曲・編曲:坂部剛)

・ヘルプ!!(作詞・作曲:俊龍 編曲:Sizuk)

・うさぎのプティフール(作詞・作曲・編曲:ササキトモコ)

・with me(作詞・作曲・編曲:hisakuni)



◆初回限定盤:1Blu-ray(収録順未定)

Explosive Heart (Music Video) / にぎやかな心たち (Music Video) / ヘルプ!! (Lyric Video) / うさぎのプティフール (Lyric Video) / with me (Visualizer)

+アルバム新録曲からMusic Video、Music Video Making Movie、Lyric Videoを収録予定



◆10周年記念セット:2Blu-ray

声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。



◆<AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A>

Overture/アップルミント/Breezin'/キックとパンチどっちがいい?/オレンジ/Pale Blue/Bright way/Growing Going/ドーナツ/Our Wind/絶望アンバランス/MELODY/ONE WAY/Sweet Rain/Reverb/泣きべそパンダはどこへ行った/Party Hour Surprise!/リボンシュシュ/笑わないで/カレンデュラ、揺れる/Blue Flower/DECORATE/Because of you/運命じゃなかった/キリステロ/ANSWER/グロー/Yellow Sweet/with me/Beautiful world/Everlasting Parade/Merry Go/So Happy/Destiny/声/Sweet Dreamer/ピンク・マゼンダ/Say Goodbye, Say Hello/まるで元気/ヘルプ!!/Explosive Heart/にぎやかな心たち



◆<AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B>

Overture/Blooming!/スニーカーフューチャーガール/いざゆけ! ペガサス号/Let it shine/Canary Yellow/Preview/Go! My Cruising!/Holiday/ソレイユを臨んで/シリアス/Ruby eclipse/Like a Bird/最後の花火/Sign/うさぎのプティフール/妄想ストーリーテラー/Daydream/EARNEST WISH/Inferior Mirage/Frozen/KANRANSHA/Close to you/ハルカカナタ/afraid.../Under Control/カレイドスコープロンド/Floating Heart/color station/リードを外して/Candy Flavor/Roman tic-tac/What you want!/Sweet Little Journey/Ordinary/Endless roll/SUMILE SMILE/with you/まるで元気/ヘルプ!!/Explosive Heart/にぎやかな心たち



◆10周年記念セット:2アクリルスタンド

内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド

・AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド



★CD購入者特典・イベント・ライブ先行情報:https://columbia.jp/uchidaaya/

ライブ情報

<AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜>

日程:2025年9月15日(月・祝)開場14:15/開演15:00



<AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜>

日程:2025年9月15日(月・祝)開場17:45/開演18:30

会場:神奈川・関内ホール 大ホール(〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1)

席種・料金:全席指定・¥9,900(税込)

主催・企画:日本コロムビア

制作:モストプランニング



・内田彩『Re:birthday』10周年記念セット 予約者超最速先行

5月5日(月・祝)20:00〜5月11日(日)23:59

・内田彩『Re:birthday』初回限定盤 予約者超最速先行

5月5日(月・祝)20:00〜5月18日(日)23:59

・コロムビアミュージックショップにて先行受付中:https://shop.columbia.jp/shop/e/euchidaaya0915/

グッズ情報

時間だよ!おしらせとうばん 内田彩×呼び込み君 特別仕様 ver.

TOG-2230|\15,000(税込)|コロムビアミュージックショップ受注限定販売



◆収録内容

・時間だよ!おしらせとうばん 内田彩×呼び込み君 特別仕様 ver.

装置本体+呼び込み君型カバー

内田彩オリジナルボイスによる10件の録音メッセージ+6件の時報を収録

・内田彩×呼び込み君コラボアクリルチャーム

・内田彩×呼び込み君コラボ缶バッジ



◆受注期間

2025年5月5日(月)20:00〜5月18日(日)23:59



◆商品発送

2025年6月中旬ころ予定



コロムビアミュージックショップにて受注受付中:https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8592/



関連リンク ◆内田彩 オフィシャルサイト

◆内田彩 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆内田彩 オフィシャルX

◆内田彩 オフィシャルInstagram

今作は、通常盤とミュージックビデオ集が付属する初回限定盤に加えて、10周年記念セットの3形態で発売される。10周年記念セットにはCDに加えて、2月23日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催し、持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露したコンプリートライブ<AYA UCHIDA Complete TOUR 〜marble〜 にぎやかな10周年>side A、side Bの模様を収めたBlu-ray2枚組と、2つの異なるアクリルスタンドが付属するファン必携のセットで発売されるとのこと。さらに、9月15日には10周年を締めくくるファイナルライブが神奈川・関内ホール 大ホールにて開催決定した。昼夜異なるコンセプトで、昼公演を2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演する<AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE 〜アップルミント Baby, Are you ready to go?〜>、夜公演を最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくる<AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE 〜Re:birthday〜>と題し、本日よりアルバム『Re:birthday』購入者を対象とした超最速チケット先行がスタートしている。なお、この新情報は5月5日に地元である群馬・高崎市文化会館 大ホールで開催した、群馬県のマスコットキャラクター・ぐんまちゃんとの公演<AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE>で発表されたもの。同イベントでは「♪ポポーポポポポ」のメロディでおなじみ、群馬電機『呼び込み君』とのコラボ商品「時間だよ!おしらせとうばん 内田彩×呼び込み君 特別仕様 ver.」の発売も発表した。内田彩が同メロディを歌う録音メッセージなどが収録され、本日より期間限定受注を開始している。