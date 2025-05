aoenが、6月11日にリリースされるデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」の「Concept Photo [#Night]」を公開した。「Concept Photo [#Night]」は、1種類の集合ショットと7人のソロショット2種ずつの計15枚が公開され、1日に公開された#Dayとは異なる”やんちゃクール”な姿を披露した。aoenの名前の由来ともなっている青い炎を彷彿させるデザインのスポーティーな衣装を身に纏い、まるでメンバー自身が青い炎のように熱く燃えているかのようなビジュアルに仕上がっているという。

リリース情報

デビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」

2025年6月11日(水)発売

予約:https://aoen.lnk.to/the_blue_sun

詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24/

イベント情報

<Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>

日時:2025年6月11日(水0

会場:東洋・Zepp Haneda

詳細:https://www.universal-music.co.jp/aoen/news/2025-04-24-4/

それぞれが作品のキーアイテムとなるヨーヨーを手にしており、先日行われた記者発表でもヨーヨーパフォーマンスを披露したばかりだが、一体どのようにダンスパフォーマンスや映像と融合していくのか、楽しみにしていてほしい。昼はもちろんのこと、夜の暗闇の中でも熱量を失わずに燃え盛る青い太陽のような7人で作り上げるデビュー作品に注目していただきたい。また、4月29日20時に公式SNSにて投稿された本シングルのプロモーションスケジュールによると、5月13日と14日にはコンセプトビデオの公開を控えており、さらに視覚的に作品のコンセプトが明らかになる予定だ。「青い太陽 (The Blue Sun)」は、「The Blue Ver.[初回限定盤]」のほか、「The Blue Sun Ver. [通常盤・初回プレス]」、そしてメンバー別の「The Sun Ver.[ソロ盤(7種類)]」の全9形態で発売される。リリースの詳しい情報はオフィシャルサイトやSNSをチェックしてほしい。そして、「青い太陽 (The Blue Sun)」のリリースを記念して、発売日の6月11日<にaoen Debut Single SHOWCASE「青い太陽 (The Blue Sun)」>を開催することも発表されている。