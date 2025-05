SPYAIRが、恒例の単独野外ライブ<JUST LIKE THIS 2025>を9月27日、28日に山梨県・河口湖ステラシアターで開催することを発表した。2015年に富士の麓でスタートした<JUST LIKE THIS>は、この10年間夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベントだ。初の2デイズ開催となる今回、1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでイベントの10年を彩るとのこと。

<JUST LIKE THIS 2025>

日時:

2025年9月27日(土)

2025年9月28日(日)

開場16:00/開演17:00(19:30終演予定)

会場:山梨県・河口湖ステラシアター

料金:指定席9,000円(税込)※3歳以上チケット必要

お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

※雨天決行・荒天中止/公演途中で中止の場合、払戻は致しませんのでご了承下さい。



◆チケット

オフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」

グッズ付きチケット最速抽選先行予約:5月5日(月)20:00〜

https://k.spyair.net

※お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」への加入が必要です。



◆オフィシャルバスツアー

2025年5月19日(月)17:00〜受付開始予定

(新宿、東京、八王子、羽田、新横浜、大宮、三島、静岡、名古屋)

※詳細は後日発表



▼『JUST LIKE THIS 2025』SPECIAL SITE

https://www.spyair.net/justlikethis2025/

日時:2025年9月27日(土)2025年9月28日(日)開場16:00/開演17:00(19:30終演予定)会場:山梨県・河口湖ステラシアター料金:指定席9,000円(税込)※3歳以上チケット必要お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/※雨天決行・荒天中止/公演途中で中止の場合、払戻は致しませんのでご了承下さい。◆チケットオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」グッズ付きチケット最速抽選先行予約:5月5日(月)20:00〜https://k.spyair.net※お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」への加入が必要です。◆オフィシャルバスツアー2025年5月19日(月)17:00〜受付開始予定(新宿、東京、八王子、羽田、新横浜、大宮、三島、静岡、名古屋)※詳細は後日発表▼『JUST LIKE THIS 2025』SPECIAL SITEhttps://www.spyair.net/justlikethis2025/

<SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY ->

2025年

5月5日(祝・月) KT Zepp Yokohama

開場17:00/開演18:00

5月10日(土)Zepp Sapporo

開場16:00/開演17:00

5月17日(土)Zepp Fukuoka

開場16:00/開演17:00

5月18日(日)Zepp Osaka Bay Side

開場16:00/開演17:00

5月24日(土)Zepp Nagoya

開場16:00/開演17:00

6月1日(日)SENDAI PIT

開場16:00/開演17:00

6月7日(土)Zepp DiverCity TOKYO

開場16:00/開演17:00



[料金]

スタンディング/2階指定席:7,700円(税込)

※SENDAI PIT以外2階指定席あり

※入場時別途ドリンク代必要

※3歳以上チケット必要

2025年5月5日(祝・月) KT Zepp Yokohama開場17:00/開演18:005月10日(土)Zepp Sapporo開場16:00/開演17:005月17日(土)Zepp Fukuoka開場16:00/開演17:005月18日(日)Zepp Osaka Bay Side開場16:00/開演17:005月24日(土)Zepp Nagoya開場16:00/開演17:006月1日(日)SENDAI PIT開場16:00/開演17:006月7日(土)Zepp DiverCity TOKYO開場16:00/開演17:00[料金]スタンディング/2階指定席:7,700円(税込)※SENDAI PIT以外2階指定席あり※入場時別途ドリンク代必要※3歳以上チケット必要

リリース情報

Blu-ray・DVD+CD

『Just Like This 2024』

2025年5月14日(水)発売

特典:ドキュメンタリー映像/40Pカラーフォトブック

・Blu-ray+CD:価格:11,000円(税込)/品番:AIXL-206〜207

・2DVD+CD:価格:10,000円(税込)/品番:AIBL-9506〜9508

予約:https://smar.lnk.to/lGp3uD

Blu-ray・DVD+CD『Just Like This 2024』2025年5月14日(水)発売特典:ドキュメンタリー映像/40Pカラーフォトブック・Blu-ray+CD:価格:11,000円(税込)/品番:AIXL-206〜207・2DVD+CD:価格:10,000円(税込)/品番:AIBL-9506〜9508予約:https://smar.lnk.to/lGp3uD

関連リンク

◆SPYAIR オフィシャルサイト

◆SPYAIR オフィシャルX

◆SPYAIR オフィシャルInstagram

◆SPYAIR オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SPYAIR オフィシャルX◆SPYAIR オフィシャルInstagram◆SPYAIR オフィシャルYouTubeチャンネル

SPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」では、本日20時よりチケットの最速抽選先行予約を受付中だ。恒例のグッズ付きチケットではDAY1、DAY2各日オリジナルデザインで展開するなど、<JUST LIKE THIS 2025>を盛り上げる企画が控えているという。なお、本日より最新シングル「Buddy」を携えての全国ツアー<SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY ->が神奈川・KT Zepp Yokohama公演からスタートした。この後、国内6都市を経て台湾・韓国と全10公演を駆け抜ける。