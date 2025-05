ガールズグループのME:Iが5日、千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で開催された『JAPAN JAM 2025』に初出演した。春の野外音楽フェスティバルを代表する『JAPAN JAM 2025』の最終日、真っ赤な衣装に身を包んだME:IがSKY STAGEに登場。まずは最新シングルのダブルタイトル曲「MUSE」を披露。お化粧をするようなかわいらしい振り付けやクールなダンスブレイクなど、“今”のME:Iの魅力がたっぷり詰まったパフォーマンスで集まった観客を一気に引き込んだ。

ME:Iのフェスでは定番曲となっている「TOXIC(ME:I Ver.)」「想像以上(ME:I Ver.)」をロックアレンジバージョンで披露すると、会場のボルテージは急上昇。メンバーの力強いパフォーマンスで歓声もより一層大きくなり、観客も手を挙げて盛り上がる。さらに「&ME(ME:I Ver.)」もロックアレンジバージョンで初披露。ME:Iが誕生したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の楽曲をフェスならではのアレンジで魅せ、新たに追加されたダンスブレイクでは、キレのあるダンスや魅惑的な表情に会場中が釘付けとなった。「今日初めてME:I見るよって方、どれくらいいますか?」という問いかけに多くの手が挙がると「うれしいね!初めてとは思えないくらい盛り上がってた!」とメンバーは喜びの表情を見せた。続いて、「Sweetie -Pop Arrange Ver.-」「Cookie Party -Band Arrange Ver.-」と、ME:Iのかわいらしい魅力が詰まった2曲をアレンジバージョンで披露。一緒に踊ったり声を出しながら楽しむ観客に、RINONは「みんなも息切れしてる!」、KEIKOは「みんなも踊れるんだね、『Cookie Party』!結構みんな踊ってくれてたね!」と呼びかけるシーンも。デビュー曲「Click」とテレビアニメ『ポケットモンスター』のエンディングテーマ「Ready Go」では大きな掛け声が響き渡り、大盛り上がり。「Hi Five -Band Arrange Ver.-」では会場中が手を揺らし、1つになった。そしてラストは最新シングルに収録されている「Million Stars」をフェス初披露。そして、ME:I Official YouTubeでPERFORMANCE VIDEOが今夜公開されることをサプライズで発表。初めての『JAPAN JAM』を全力で楽しみ、表現力豊かな全10曲で圧巻のステージを届けた。