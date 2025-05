3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」の石原慎也(Vo/Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」(毎週火曜 23:08頃〜)。4月29日(火・祝)の放送では、来年1月に大阪・京セラドーム大阪にて開催される初のドーム公演について語りました。

石原慎也(Saucy Dog)

――現在公開中の映画「パリピ孔明 THE MOVIE」(向井理さん主演)に、石原がカメオ出演していることが発表されました。

石原は、上白石萌歌さん演じるEIKOの劇中歌「Count on me」の作詞作曲を担当。主人公・孔明(向井さん)が、とあることに挑むシーンに登場することが明らかとなりました。「パリピ孔明」本人役としての出演おめでとうございます! 俳優をしてみたかったと言っていた石原先生が、その夢を叶えていて尊敬します!(20歳)超ハズい(笑)! どういう仕上がりになったのか、まだ俺も見てないの。みんな、どうだったか教えて!「演技してみたかった」とか「俳優してみたかった」って言ってたんだけど、これからもそういうチャンスがあったらどんどん取り組んでいきたいと思います。現在公開中の映画「パリピ孔明 THE MOVIE」に楽曲提供だけじゃなく、なんと本人役でも出演させていただきました。(提供曲の)「Count on me」をソニーさんに送らせてもらったときに、重鎮の方々が「めちゃめちゃいいね!」と言ってくれたらしいです(笑)。メロも歌詞もいいと言ってくれて、マジで嬉しかった!



