五十嵐悠 starring 綱啓永『FLASH THE FIRST TAKE』で「運命だよな」を60秒熱唱

■「運命だよな」は、公開中のKoki,主演映画『女神降臨 After プロポーズ編』のイメージソング

五十嵐 悠 starring 綱 啓永が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE(読み:ザ・ファースト・テイク)』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中でアーティストが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。綱 啓永は5月1日にリリースとなった、公開中の映画『女神降臨 After プロポーズ編』のイメージソングとして、綱が初の作詞にも挑戦した楽曲「運命だよな」を歌唱している。

五十嵐 悠 starring 綱 啓永名義の新曲「運命だよな」は、綱が映画『女神降臨』に登場するバンド“NO TIME”のボーカル・五十嵐悠が音楽活動を始めた頃をイメージした楽曲。

高校卒業後、音楽の道に進んでいく悠は、どんな想いで麗奈(Koki,/「o」の上に「-」付きが正式表記)を見守ってきたのか? 映画の前編と後編を繋ぐ、映画では描かれなかった空白の3年間をテーマに、悠が麗奈を想う気持ちが、綱らしくストレートに男らしく表現された歌詞に仕上がっている。

先日MVの再生回数が100万回再生を突破した前作バラード「特別なんて」から一転して、豪快で疾走感溢れるラブソングとなった「運命だよな」。作曲は、「特別なんて」に続き、映画の主題歌を務める次世代シンガーソングライターのKucciが担当した。

「運命だよな」は、ファンとともに作り上げたMVも公開中。ライブハウスに集まったファンたちが一緒に盛り上がる熱いライブ映像は必見だ。

なお、綱 啓永、Kucciは、5月6日に、あなぶきアリーナ香川で行われる『セトラスホールディングスpresents TGC 香川 2025』の映画『女神降臨 Afterプロポーズ編』スペシャルステージに出演が決定。こちらも要チェックだ。

