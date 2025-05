俳優の綱啓永が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の企画「FLASH THE FIRST TAKE」に初登場する。同企画は『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。綱は今月1日にリリースした、公開中の映画『女神降臨 After プロポーズ編』のイメージソング「運命だよな」を歌う。同楽曲はTBS火曜ドラマ『君の花になる』(2022年)で劇中のボーイズグループ・8LOOMのメンバーに抜てきされ、その後も月9ドラマ『366日』にメインキャラクターとして出演し、NHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』でも主演を務めるなど人気急上昇中の綱 が、劇中に登場するバンド「NO TIME」のボーカル・五十嵐悠として音楽活動を始めた頃をイメージした楽曲。綱は人生初の作詞にもチャレンジした。

高校卒業後、音楽の道に進んでいく悠は、どんな想いで谷川麗奈(Koki,)を見守ってきたのか。映画の前編と後編をつなぐ、映画では描かれなかった空白の3年間をテーマに、悠が麗奈を想う気持ちが、綱らしくストレートに表現された歌詞に仕上がっている。ミュージックビデオの再生回数が100万回を突破した前作「特別なんて」で披露した切ないバラードとは一変、豪快で疾走感あふれるラブソングに仕上がっている。作曲は「特別なんて」に続き、映画の主題歌を務める次世代シンガーソングライター・Kucciが担当した。