発色のよいカラーが魅力！LIFEWORKPRODUCTS「バックパックトート・ シューズバッグ」

LIFEWORKPRODUCTS「バックパックトート・ シューズバッグ」

アンドデザインが展開するデザイナーが正直にカタチにするブランド「LIFEWORKPRODUCTS(ライフワークプロダクツ)」より、強く軽いCORDULA(R) RIPの生地を使用した2アイテムを2025年4月25日にオンラインストアにて発売。

[1]CORDURA(R) RIP 20L Backpack Tote

(コーデュラリップ 20L バックパック トート)

[2]Shoes Bag with CORDURA(R) RIP

(シューズバッグ with コーデュラリップ)

■商品概要

[1]CORDURA(R) RIP 20L Backpack Tote

「日常を軽やかにする。

軽くしなやかなバックパックトート」

バックパックにもトートにもなる2WAYバッグ「LWP001」に、色鮮やかなCORDURA(R) RIPシリーズが仲間入りです。

アウトドアギアでも多く使われるこの生地は、軽量で耐水性や防汚機能を備え、発色のよいカラーが魅力です。

ネイビー/グリーン/ブラウン/ホワイトの4カラーです。

CORDURA(R) RIP 20L Backpack Tote

バックパックスタイル

大容量20L・8kgを運べる

4カラー

[2]Shoes Bag with CORDURA(R) RIP

「スポーツのある日常のためのシューズバッグ」

ランニングやゴルフからトレッキングまでさまざまなジャンルのシューズを収納できるバッグです。

軽く強度もあり、なめらかな触り心地が特長のCORDURA(R) RIPを使い、ソール同士を互い違いに重ねる独自の収納構造によりコンパクトに持ち運べます。

ホワイトとブラックの2カラーです。

Shoes Bag with CORDURA(R) RIP

ソールをあわせて収納

収納時

片方ずつ収納

※ photo by Goichi Kondo

※ 「CORDURA」はINVISTA社の登録商標です。

※ 「LIFEWORKPRODUCTS」はアンドデザイン株式会社の登録商標です。

※ 製品写真はイメージです。

実物とは異なる場合があります。

