山下一史出演！千葉交響楽団「第119回定期演奏会」

千葉交響楽団「第119回定期演奏会」

開催日時 :2025年5月17日(土) 14時開演

会場 :市川市文化会館大ホール

(〒272-0025 千葉県市川市大和田1丁目1-5)

アクセス :総武線本八幡駅南口より徒歩10分

京成線京成八幡駅より徒歩15分

都営新宿線本八幡駅A3出口より徒歩10分

入場料金 :S席…4,000円/A席…3,000円/B席…2,000円

※全て税込み・全席指定です。

※未就学児の方の入場はご遠慮ください。

※プレイガイドによって割引が異なります。

主催 :公益財団法人千葉交響楽団

共催 :公益財団法人市川市文化振興財団

【申込方法】

●公益財団法人千葉交響楽団会員の方

公益財団法人千葉交響楽団 事務局

TEL : 043-222-4231

メール: ticket@chibakyo.jp

●一般の方

<カンフェティチケットセンター>

TEL : 050-3092-0051

※カンフェティチケットセンターから購入の場合は、大学生以下・65歳以上は全券種とも500円引きになります。

※カンフェティにインターネットでお申し込みをすると座席が選択できます。

※カード決済ができます。

※セブンイレブンで発券されます。

<市川市文化会館>

TEL:047-379-5111

※市川市文化会館で購入の際は、大学生以下・65歳以上の割引はございません。

※ローズメンバーはS席=3,500円です。

<市川市芳澤ガーデンギャラリー>

TEL:047-374-7687

千葉交響楽団は、記念第1弾として5月17日(土)に市川市文化会館大ホールにて「第119回定期演奏会」を開催。

曲目は、ヴェルディ:歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲、ラロ:チェロ協奏曲ニ短調、シューマン:交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」です。

ソリストには当楽団定期演奏会に初出演で、国内外で活躍されているチェロの上野通明氏、指揮にはおなじみの当楽団音楽監督の山下一史が出演し、19世紀のヨーロッパを彩る名旋律をお届けします。

■団体概要

千葉交響楽団は、千葉県唯一のプロオーケストラであり、前身であるニューフィルハーモニーオーケストラ千葉の31年間の活動を引き継ぐかたちで、2016年10月に公益財団法人千葉交響楽団に改称しました。

定期演奏会をはじめ、県民芸術劇場や各地での演奏会など、毎年およそ20回のコンサートで演奏し、千葉県の音楽文化の普及向上に努めています。

また、次代を担う子どもたちに向けては、千葉県及び各市町村教育委員会の共催事業である「小中高等学校音楽鑑賞教室」を毎年50校ほど実施するとともに、幼稚園や特別支援学校への訪問演奏や各種室内楽など、年間併せて150回を超えるコンサートに出演し、音楽の素晴らしさを伝え続けています。

2016年4月からは音楽監督として山下一史を招聘し、「おらがまちのオーケストラ」を掲げ、新たな挑戦に取組んでいます。

新鮮で熱気あふれる演奏は、多くの千葉県民の皆様から支持を得ており、県民の皆様に親しまれ、愛されるオーケストラとしての地位を着実に築きつつあります。

