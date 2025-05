NBAプレーオフ2025のカンファレンス準決勝が始動…対戦カードと試合日程一覧

5月5日(現地時間4日、日付は以下同)。「NBAプレーオフ2025」は、ゴールデンステイト・ウォリアーズがヒューストン・ロケッツを103-89で下し、4勝3敗でウェスタン・カンファレンスのファーストラウンドを突破した。

これでカンファレンス・セミファイナルに進出する今シーズンのリーグ8強が決定。すでに同日にイースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズとインディアナ・ペイサーズによるセミファイナルがスタートし、ペイサーズがキャバリアーズ相手に121-112で先勝。

翌6日から、カンファレンス・セミファイナルの残りの3カードも始動し、カンファレンス・ファイナル進出をかけた激しいバトルが展開されていく。今年のカンファレンス準決勝の対戦カードと日程は下記のとおり。



※カッコ内の数字はシード順位、日付はいずれも日本時間、右側がホームチーム、*=4戦先勝のため決着がつかない場合のみ開催

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆

GSW advances to the West Semis

IND takes a 1-0 series lead

The #NBAPlayoffs presented by Google continue Monday with 2 Game 1's on TNT! pic.twitter.com/abdcpLP7UY

- NBA (@NBA) May 5, 2025