自然が織りなす美しさを卓越した芸術性で華麗に昇華させたジュエリー！ハリー・ウィンストン「サンフラワー・コレクションの75周年記念」

ハリー・ウィンストンは、サンフラワー・コレクションの75周年記念商品を発売。

商品名 :サンフラワー・イヤスタッズ

発売予定 :今秋

予定価格 :5,720,000円(税込)

素材 :ダイヤモンド、エメラルド、プラチナ

商品名 :サンフラワー・ペンダント

発売予定 :今秋

予定価格 :3,861,000円(税込)

素材 :ダイヤモンド、エメラルド、プラチナ

商品名 :HW プルミエール・サンフラワー オートマティック 36mm

発売予定 :5月

予定価格 :10,274,000円(税込)

素材 :ダイヤモンド、エメラルド、18Kホワイトゴールド

ケースサイズ:直径36mm

ムーブメント:機械式自動巻き

※世界限定30本

商品名 :サンフラワー・イヤスタッズ

発売予定 :今秋

予定価格 :5,082,000円(税込)

素材 :ダイヤモンド、ピンクサファイア、プラチナ

商品名 :サンフラワー・リング

発売予定 :今秋

予定価格 :2,409,000円(税込)

素材 :ダイヤモンド、ピンクサファイア、プラチナ

ハリー・ウィンストンは、サンフラワー・コレクションの75周年記念商品を発売します。

太陽に向かって黄金の花びらを大きく広げるひまわり ― それは息を呑むような自然の美しさを象徴しています。その凛とした佇まい、華やかな黄金色、そして優美な花びらの崇高で均整のとれた造形美は、ハリー・ウィンストンのデザイナーたちを魅了し続けてきました。1950年代半ばに初めて描かれ、アーカイブとして保管されていたひまわりのモチーフは、自然が生み出す美しさと最高級のダイヤモンドを融合させるというハリー・ウィンストンのデザイン美学を体現しています。

太陽のようなひまわりのシルエットを巧みに描き出す、ハリー・ウィンストンのサンフラワー・コレクションは、ネックレス、ペンダント、イヤリング、ブレスレットやリングといった多彩なラインナップで構成されています。ひまわりの生き生きとした躍動感や、華麗な大輪の花を象ったデザインは、センターストーンの周りを8石のダイヤモンドが光輪のように彩り、美しい輝きを放ちながら立体的なひまわりの姿を映し出します。

サンフラワー・コレクションの75周年を記念して、2つの新しい色彩が登場。鮮やかなエメラルドのセンターストーンがきらめく豊かなグリーン、そして、ピンクサファイアが彩るパステルピンクです。

エメラルド、そしてピンクサファイアがあしらわれた新作は、オールダイヤモンドのクラシックデザインや、イエローダイヤモンドのセンターストーンが輝くデザインなど、多彩に展開するサンフラワー・コレクションに、限定アイテムとして新たに加わります。

自然界の黄金のミューズ、ひまわりをモチーフにしたサンフラワー・コレクションの75周年の歴史を称え、自然が織りなす美しさを卓越した芸術性で華麗に昇華させたジュエリーが、永遠に枯れることのない輝きで毎日を明るく照らします。

