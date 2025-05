一口ごとに異なる味わいを楽しめる！101「季節限定フレーバー3種を含む全12種のバターサンド」

バターサンド専門店「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)は、季節限定フレーバー3種を含む全12種のバターサンドを2025年5月1日(木)より販売中です。

101「季節限定フレーバー3種を含む全12種のバターサンド」

住所 : 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田193-68 ソルト黒田III 1F-A

営業時間: 11:00〜19:00(土日祝は17時まで)

定休日 : なし(不定休)

電話 : 073-414-2303

和歌山県の素材にこだわるバターサンド専門店「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)は、季節限定フレーバー3種を含む全12種のバターサンドを2025年5月1日(木)より販売中!

母の日にあわせた【ドライフラワー付き限定パッケージ】は5月18日(日)までの期間限定販売です。

【商品概要】

◆母の日限定パッケージ《12種入り・ドライフラワー付き》

価格:4,000円(税込)

内容:全12種のバターサンド+手作りドライフラワー(写真と異なる場合があります)

※メッセージカード無料、5月18日(日)受付終了。

季節限定フレーバー

【季節限定フレーバー(2025年6月30日まで)】

●チョコバナナとピスタチオ…290円(税込)

完熟バナナの濃厚な甘みとビターチョコの深み。

ピスタチオのコクがアクセントの贅沢仕立て。

●カシスと和歌山産甘夏…280円(税込)

爽やかなカシスの酸味に、甘夏のほろ苦さと甘みが調和。

フルーティーで大人な味わい。

●マンゴーパッション…280円(税込)

濃厚なマンゴーに、甘酸っぱいパッションフルーツをマリアージュ。

初夏を感じるトロピカルな逸品。

人気の定番フレーバー

【通年販売・人気の定番フレーバー】

天保12年創業・湯浅「角長」

●湯浅・角長 しょうゆプリン(和歌山素材使用)…290円(税込)

天保12年創業・老舗「角長」の粉末醤油をカラメルプリン風クリームに使用。

唯一無二の深い味わい。

※「角長」の「角」の字は、正しくは異体字

高垣酒造・龍神丸

※「高垣酒造・龍神丸」の「高」の字は、正しくは異体字(はしごだか)

●龍神丸の酒粕とじゃばら(和歌山素材使用)…290円(税込)

“幻の日本酒”龍神丸の大吟醸酒粕と、柑橘「じゃばら」を融合した上品な風味。

●和歌山産・蜂蜜きなこ(和歌山素材使用)…290円(税込)

和歌山産きな粉と地元産蜂蜜を使用。

やさしく素朴な甘さが口いっぱいに広がります。

●いちじくの赤ワイン煮(和歌山素材使用)…270円(税込)

果実感たっぷりの自家製いちじくジャムを、赤ワインでじっくり煮込んだ大人の味わい。

●ブルーベリー(和歌山素材使用)…270円(税込)

甘みと酸味のバランスが絶妙な、和歌山産ブルーベリーのフレッシュな果実感。

●濃厚抹茶…290円(税込)

国産抹茶をふんだんに使用し、金箔で上品な和の趣を演出。

香り高く濃厚な仕上がり。

●クラッシュレーズン…270円(税込)

果肉を潰して食感良く仕上げた芳醇なレーズンバター。

口の中でじんわり広がる風味が魅力。

●フランボワーズ・アールグレイ…290円(税込)

香り豊かなアールグレイに、フランボワーズの酸味がアクセント。

紅茶好きにもおすすめ。

●ティラミス…290円(税込)

コーヒーリキュールを染み込ませたサブレと、マスカルポーネ風味のバタークリームが絶妙。

12種セット(ギフト用)

12種セット(ご自宅用)

【セット商品】

●ギフト用12種詰め合わせ…3,700円(税込)

●ご自宅用12種詰め合わせ…3,200円(税込)

いずれも定番・季節限定の全12種が入った豪華セット。

【101が大切にする3つのコンセプト】

多彩なフレーバーの世界へ

1「多彩なフレーバーの世界へ、ひとくちで誘う」

一口ごとに異なる味わいを楽しめる、フレーバーの旅へ。

麦芽粕で作る低糖質サブレ生地

ノムクラフトの麦芽粕

2「アップサイクル素材を使ったサブレ生地」

クラフトビール全国1位「ノムクラフト(和歌山)」の麦芽粕を再利用し、低糖質&サステナブルなサブレに。

和歌山の素材

3「和歌山の恵みを、贈りものに」

地元の素材と生産者との出会いから生まれた“ひとくちの贅沢”。

店舗外観

店舗内観

