韓国俳優パク・ハソン、イェ・ジウォンの共演で日本ドラマをリメイクした『平日午後3時の恋人たち』(2019年)が、CSホームドラマチャンネルであす6日から放送される。月〜金曜午前7時放送。上戸彩主演、吉瀬美智子、斎藤工、北村一輝の共演で社会現象になった『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』の韓国版。禁断の“不倫”を題材にしながらも、美しすぎる“純愛”を描く。『ミョヌラギ わが嫁たちの物語』のパク・ハソンと、『イブの罠』のイ・サンヨプが、平凡な主婦と心優しい生物教師が許されない恋に落ち、濃厚な恋模様を繰り広げる。

対照的に、イェ・ジウォンとチョ・ドンヒョクは、激しい感情がぶつかり合う激情メロを披露。胸ときめく濃厚メロと、ハラハラさせる激情メロが同時に展開する。原作の魅力を最大限に活かしつつ、韓国ならではの情緒と洗練された映像美を融合させた、切なくも官能的なラブロマンスとなる。■あらすじソン・ジウン(パク・ハソン)は結婚5年目の主婦。公務員の夫と平凡な日々を送っている。ある日ジウンは、向かいの家に引っ越してきたチェ・スア(イェ・ジウォン)から不倫のアリバイ作りへの協力を頼まれる。スアは最近この街に引っ越してきたばかりで、大手出版社代表を務めている夫、ふたりの娘と新築の一軒家で裕福な暮らしをしている。だが、実は彼女は、平日の昼間に不倫を繰り返している、いわゆる“平日昼顔妻”だった。この日も不倫をしていたスアは、事件に巻き込まれそれを目撃していたジウンに証言を頼むのであった。「幸せ」を守るためにスアの要求に従うジウン。その過程でジウンは生物教師のジョンウ(イ・サンヨプ)に出会い、次第にジョンウのことが脳裏から離れなくなり、やがて越えてはいけない一線を越えてしまうことに…。全16話。日本語字幕版。演出:キム・ジョンミン脚本:ユ・ソジョン出演:パク・ハソン、イ・サンヨプ、 イェ・ジウォン、 チョ・ドンヒョク(C) channel A / Based on the Japanese TV drama series, " Hirugao~Love Affairs in the Afternoon~"Produced by Fuji Television Network, Inc. (Written by: Yumiko Inoue)