大学を中退しゲーム実況者で稼ぐことを夢見る青年エムは、ステージ4のがんと診断された祖母の遺産をもらうために、祖母との同居生活をはじめる。そんな打算的な思惑からはじめた祖母との暮らしだったが、それがやがてエムの心の中に変化をもたらすことになる――。

近年の映画業界を語る上で、『ムーンライト』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『関心領域』など、米アカデミー賞の常連としてヒット作を連発するアメリカの映画スタジオA24の存在は欠かせないものとなっているが、そんなA24の勢いを彷彿とさせる“アジアのA24”と呼ばれるタイの映画スタジオが、『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』『ハッピー・オールド・イヤー』『女神の継承』など国内外で高い評価を受けるGDH 559である。そんな同社が手がけた話題作『おばあちゃんと僕の約束』が6月13日より新宿ピカデリーほかにて公開される。

普遍的な家族の物語をユーモラスに描いた感動作ということで、本作が公開されたタイでは、2024年度年間2位の成績をおさめたのをはじめ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、シンガポール、フィリピン、中国などアジア各国で大ヒットを記録。第97回アカデミー賞の国際長編映画部門において、タイ代表として初となるショートリスト(最終的なノミネート作品を選ぶための候補作品)にも選出されている。

新進気鋭の映画スタジオらしく、SNSを活用した巧みなプロモーション活動を行う一方で、笑って、泣ける、という本作についての熱心な口コミが老若男女問わず、幅広い層に広がった。タイでの映画初日となった2024年4月4日には、GDH 559が「社員が愛する人と過ごすことができるよう、4月4日を特別休暇日とする」と宣言。このニュースはネット上で大きな話題を集め、“4月4日”という日程の認知度を高めた。また本作の監督やプロデューサー陣も「編集中の画面を見返すたびに泣き続けていた」と明かしているが、実際にTikTokなどのSNSでも、鑑賞後の観客が号泣する様子が拡散され、社会現象となった。

本作の主人公は、大学を中退してゲーム実況で金持ちになることを夢見る中国系タイ人の青年エム。彼はスーパーで働いて家計を支える母シウと2人で暮らしているが、視聴者は1日に数人。将来の展望は描けずにいた。そんなある日、父方の祖父を介護していた従妹ムイが、祖父の遺言によって豪邸を相続。今はその家を売って、気ままなホテル暮らしをしていることを知り、うらやましく思う。

そんな彼には、ひとりで暮らす祖母のメンジュがいたが、中国の先祖祭である清明節でも、信心深い祖母に対して、現代っ子のエムはどこか身が入らない。そんなメンジュの願いは家族のために大きな墓地を手に入れたいということだったが、エムはそれをお金の無駄だと考えていた。それほどまでにエムは祖母のことを、そして彼女の心の内を知らなかった。



清明節で家族が集まった時も、エムはゲームに興じるばかりで、祖母の思いを知ろうとはしていなかった©2024 GDH 559 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

だがその墓参りの帰りに転倒してしまったメンジュは、病院で診察を受けた結果、ステージ4のガンに冒されていることが判明する。そこでエムは祖母の遺産を相続させてもらうためにも、彼女の信頼を得るべく介護人として一緒に暮らすことを思い立つ。だがそうした打算的な決意とは裏腹に、厳格で気難しいメンジュと、気ままに生きてきたエムとは、その価値観や生活のリズムなどがまったく違い、戸惑うことばかりだった。

遺産目当てだったが、祖母と触れて心境に変化が

エムの母親シウは、仕事のシフトを変えて母親に付き添おうとするが、メンジュもシウも互いに気を使い過ぎて、お互いを傷つけてしまう。一方、投資で豊かな生活を送るメンジュの長男キアンだが、妻や娘の用事を優先してメンジュの家にはあまり寄りつかない。それでも長男の責任を果たそうと同居を提案したキアンに、街を離れたくないとメンジュ。末っ子のソイは定職に就かず借金を抱えており、メンジュの家に忍び込んではこっそりお金を盗んでいく始末だった。

そんな利己的な家族に寂しさや孤独を覚えながらも、それでも家族のことを思うメンジュ。そんな姿に触れるうちに、エムの気持ちにも変化が訪れる。一方のメンジュもそんなエムの変化に次第に心を開いていく。そうやって絆を深め合うふたりだったが――。

本作の着想のきっかけは、脚本家のトッサポン・ティップティンナコーンが自身の祖母を介護した経験がもととなっている。いよいよ祖母とのお別れが近づいたとき、わずかな財産をみんなに分け与えることとなったが、多く受け取った人もいれば、少ししか受け取れなかった人もいた。その時に思った疑問、祖母はわたしたち全員を同じだけ愛していたのか、もし彼女にいちばん愛してもらうのなら、何をすべきだったのか。そうした答えの出ない問いかけが本作のはじまりとなった。



祖母メンジュを演じたのは78歳で俳優デビューを果たしたウサー・セームカム。自然体の演技で、抜群の存在感を示している©2024 GDH 559 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

タイでは大家族から核家族への移行が進んでいる

かつてのタイでは正月などの特別な日には家族で集まったりしていたが、その社会も変化のときを迎えており、貧富の差が拡大。今の若い世代は教育や仕事などのために家を出て、都会に行ってしまっている。そのため祖父母の世代はひとりきりで生活することとなり、家族と疎遠になっている。そうした彼らのさみしい思いや、それでも家族に会いたいという思いは現代ならではのテーマとなる。脚本を書く際のアプローチとして、登場人物の目を通して見ると、彼らは傍から思うほど自分のことを悲劇的な人生だとは思ってはいないということ。それゆえユーモアは忘れずにちりばめるが、それをやり過ぎないように、自然に、ということを心がけた。

そこから監督のパット・ブーンニティパットやプロデューサーらとともに、それぞれの家族について話し合いながら、およそ2年以上かけて脚本を練り上げた。パット監督は本作についてこう語る。「わたしたちは今、大家族から核家族に移行する時期におり、多くの人が同じ屋根の下で暮らす感覚や思い出を忘れてしまっている。でも家族や祖父母を訪ねると昔のことが蘇ります。おそらくこの映画が公開されるまで人々はそういった時を忘れかけていたのでしょう」。

主人公エムを演じるのは、タイを代表するスター俳優で、ミュージシャンのビルキンこと、プッティポン・アッサラッタナクン。世界中で話題を集めたBLドラマ「I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜」でブレーク。タイを代表するスターとして日本でもCDデビューを果たすなど、高い人気を誇るビルキンにとって本作は映画初主演作となる。

「自分を誇りに思うし、この作品を愛しています。このプロジェクトをはじめたときは、ここまで来るとは夢にも思っていませんでした」と語るビルキンは、「この映画では感情を押しつけたり強調したりするのではなく、まるでカメラの前で生きているかのような、自然で日常的な演技を求められた」と述懐。さらに「エムの家族同様、僕も中国系タイ人の家庭出身なので、映画の文化的背景はある程度分かっていました。それに複数世代が同じ家で暮らすという家族構成も共通していた」という。

「国民的おばあちゃん」の演技力にも注目

祖母メンジュ役のウサー・セームカムは、地元のフィットネスセンターでタイの伝統的なダンス教室を受講していた際に、映画のエキストラのオーディションを受けることとなり、そこから大ブレーク。その後、本作の祖母を演じられる俳優を探していた本作スタッフが、自身が関わっていたMVに出演していたウサーに目を惹かれ、メンジュ役をオファー。78歳にして俳優デビューとなり、本作の大ヒットにより、「国民的おばあちゃん」として知られるようになった。

また撮影現場では、俳優としては新人であるウサーのことを、ビルキンが全力でサポート。最初は緊張していたウサーも、ビルキンののんびりとした性格と、社交性の高さから一気に打ち解けた。演技に不慣れで、幾度となく撮り直しを余儀なくされていたというウサーだったが、ビルキンも終始「おばあちゃん頑張れ!」と励ましていたという。

パット監督も海外メディアのインタビューで「この映画では特にセリフとセリフの間のギャップ、あるいは映画の静寂を大切にしている。ふたりの相性を確認したときに、最も心地よい化学反応があって。このふたりだと思った」と語っている。そんなふたりの相性のよいやり取りにも注目だ。

(壬生 智裕 : 映画ライター)