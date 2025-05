現在放送中の『 仮面ライダー ガヴ』のキャスト イベント 仮面ライダー ガヴ おかしな お菓子 ティーパーティー 』が5月3日、4日の2日間にわたって グラン ドプリンス ホテル 新高輪 大宴会場・飛天で開催された。2日間の合計で3000人を超える『 仮面ライダー ガヴ』ファンが会場に集まり、“カラフルな お菓子 が彩る ティーパーティー ”を楽しんだ。キャラクターショーとトーク&ライブの2部構成となった イベント 。キャラソンライブコーナーでは、両日共に披露されたラキア・アマルガ(庄司浩平)の「A ray of light」に加え、DAY1にニエルブ・ストマック(滝澤諒)の「The Formula」、酸賀研造(浅沼晋太郎)の「被験体の進化における考察」、そしてDAY2にグロッタ・ストマック(千歳まち)の「One More Bite」、シータ& ジープ &リゼル(川崎帆々花※崎=たつざき&古賀瑠&鎌田英怜奈)の「ロストシンメトリー」がライブ初披露。2月に開催された『超英雄祭2025』でお披露目されたショウマ、絆斗、幸果の曲と合わせて、各日で6曲が披露された。ショウマ&幸果&ニエルブは初披露のダンスも見せ、会場は熱狂に包まれた。

そしてキャラクターショーでは、まさかのショーオリジナルフォームが。スコーンをモチーフにした「 仮面ライダー ガヴ パーTEAスコーンフォーム」が登場すると、会場は驚きの声に包まれた。さらにDAY2公演のラストには、当日に テレビ で放送された第33話「一撃 必殺 !!オーバーガヴ!」にて初登場したばかりの 仮面ライダー ガヴ オーバーモードがサプライズでお披露目。大歓声と共に2日間の開催を締めくくった。配信チケットは11日まで発売中。■キャラクターソングライブ セットリスト【DAY1】1:「Happy Parade」甘根幸果(宮部 のぞみ 2:「A ray of light」ラキア・アマルガ(庄司浩平)3:「Truth Hunter」辛木田絆斗(日野友輔)4:「被験体の進化における考察」酸賀研造(浅沼晋太郎)5:「The Formula」ニエルブ・ストマック(滝澤諒)6:「HAPPY NOTE」ショウマ(知念英和)【DAY2】1:「One More Bite」グロッタ・ストマック(千歳まち)2:「A ray of light」ラキア・アマルガ(庄司浩平)3:「Happy Parade」甘根幸果(宮部 のぞみ 4:「Truth Hunter」辛木田絆斗(日野友輔)5:「ロストシンメトリー」シータ& ジープ &リゼル(川崎帆々花&古賀瑠&鎌田英怜奈)6:「HAPPY NOTE」ショウマ(知念英和)■出演者【DAY1】知念英和( 仮面ライダー ガヴ/ショウマ役)日野友輔( 仮面ライダー ヴァレン/辛木田絆斗役)宮部 のぞみ (甘根幸果役)庄司浩平( 仮面ライダー ヴラム/ラキア・アマルガ役)滝澤諒(ニエルブ・ストマック役)浅沼晋太郎( 仮面ライダー ベイク/酸賀研造役)【DAY2】知念英和( 仮面ライダー ガヴ/ショウマ役)日野友輔( 仮面ライダー ヴァレン/辛木田絆斗役)宮部 のぞみ (甘根幸果役)庄司浩平( 仮面ライダー ヴラム/ラキア・アマルガ役)千歳まち(グロッタ・ストマック役)川崎帆々花(シータ・ストマック役)古賀瑠( ジープ ・ストマック役)鎌田英怜奈(リゼル・ジャルダック役)