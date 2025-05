唐田えりか、岡本玲、馬場ふみか、河北麻友子、前田敦子

岡本玲、唐田えりか、河北麻友子、馬場ふみか、前田敦子が5日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催の「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE」に合わせて取材に応じた。レディースブランド「Ameri(アメリ)」が初開催する10周年を記念した1日限定の無料野外フェスイベント。岡本玲、唐田えりか、河北麻友子、馬場ふみか、前田敦子は爽やかな「Ameri」コーデに身を包みフォトセッションに臨んだ。