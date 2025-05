こんなにも数奇な運命をたどったバンドはない。彼らは1998年1月1日、新聞の全面広告の中にhide with Spread Beaverという名前で登場した。メンバーはhideとそのソロ活動を支えてきた仲間たち。改めてバンド名を得てさらなるステップアップが、と誰もが思った。発表前夜がX JAPANのラストライヴであったゆえ、よけいに期待は盛り上がった。そのわずか4カ月後、3rdアルバム『Ja,Zoo』制作途中にhideは去った。様々なメディアで熱く未来を語り続けていた真っ最中に。しかし、苦闘のちI.N.A.を中心にhide with Spread Beaverのメンバーは制作途中の3rdアルバムを完成させ、hide不在のまま全国ツアーを行なっている。そしてアルバム『Ja,Zoo』はミリオンセラーに。

公演情報



<hide Memorial Day 2025hide with Spread Beaver“REPSYCLE” 〜Life is still going on!! 〜>公演日:2025年5月2日(金)、5月3日(土)会場:東京体育館◆5月3日 (土) セットリストSEPSYENCEM1POSEM2BACTERIAM3DAMAGEM4BEAUTY & STUPIDM5限界破裂M6Cafe Le PsyenceM7FLAMEM8PINK SPIDERM9EYES LOVE YOU (DEATH HOLLYWOOD ver.) 〜 EYES LOVE YOUM10MISERYM11Junk StoryM12FISH SCRATCH FEVERM13ever free《2部》Guest1木村世治 (FLAKE)Guest2木村世治 feat. hide (GOOD-BYE)《3部》SEPSYCHOMMUNITYM14DICEM15DOUBTM16CELEBRATIONM17TELL MEM18ROCKET DIVESEHURRY GO ROUND◆5月3日公演をWOWOWで6月に独占放送&配信決定「hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” 〜Life is still going on!!〜」hide with Spread Beaver東京体育館公演2日目を6月29日(日)18時〜WOWOWで独占放送&配信決定。7月にはhide MV集と、映画2作品『hide 50th anniversary FILM JUNK STORY』『TELL ME〜hideと見た景色〜』もあわせてお届け詳細:https://www.wowow.co.jp/music/hide/