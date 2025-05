第7戦を制したウォリアーズが1回戦突破…バディ・ヒールドが33得点と爆発

5月5日(現地時間4日)にトヨタ・センターで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、7位のゴールデンステイト・ウォリアーズが敵地で2位のヒューストン・ロケッツとの第7戦に臨んだ。

2点ビハインドで迎えた第1クォーター残り1分11秒からバディ・ヒールドが2本の3ポイントシュートを炸裂。ヒールドは第2クォーターに入っても勢いが止まらず、前半だけで6本の3ポイントを含む22得点と爆発し、12点リードで試合を折り返した。

第3クォーターは残り2分43秒に3点差まで詰め寄られたものの、ジミー・バトラーとドレイモンド・グリーンの得点で応戦。70-62で終了した。

最後の12分間はステフィン・カリーの連続得点でスタート。試合終了残り2分31秒に20点差をつける試合運びを見せ、103-89で逃げきった。

第7戦の末に1回戦突破を決めたウォリアーズは、ヒールドが9本の3ポイントを含む33得点と爆発。カリーが22得点10リバウンド7アシスト2スティール2ブロック、バトラーが20得点8リバウンド7アシスト、グリーンが16得点6リバウンド5アシスト2ブロックを記録した。

なお、ウォリアーズは準決勝でミネソタ・ティンバーウルブズと対戦する。

■試合結果



ヒューストン・ロケッツ 89-103 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



HOU|19|20|23|27|=89



GSW|23|28|19|33|=103

Leading by 8, the @warriors put together a 12-0 RUN to ice Game 7 and secure their place in the West Semis 🧊🧊🧊

Every bucket from the series-clinching burst ⤵️ pic.twitter.com/wSfjPtTlk4

- NBA (@NBA) May 5, 2025