女優前田敦子(33)が5日、都内で、「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J−WAVE」取材会に出席した。

「朝、子どもが選んでくれたのでこれ一択でした」というワンピース姿で登場。ファッションについて「子どもが意見をくれる。写真を選んでくれます」と明かした。

10年続けてきたことは「仕事一択」という。「プラス10年、20年やっていきたい」と意気込んだ。また、10年続けたいことには、ピラティスを挙げた。「始めて2年ですが、やって良かった。半年で全然変わりました」と目を輝かせ、「何をしたら良いか分からないという周りにも勧めています」と話した。

今年のゴールデンウイークは「ドラマの撮影なんです」。現在、フジテレビ系ドラマ「人事の人見」(火曜午後9時)に出演中で、「ドラマが終わったら遅めのゴールデンウイークをとって、子どもとプールがあるホテルに泊まりに行きたい」とした。

野外フェスの経験はないが、「今日はこれから温かくなるみたいなので、一足先に夏を感じられそうですね」とほほ笑んだ。