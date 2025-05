5月13日 予約開始予定

First 4 Figuresは、アクション「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」のフィギュアを発売する。5月13日に予約受付を開始予定。

フロム・ソフトウェアのアクション「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE」より、主人公の「狼」を立体化したフィギュアが発売される。躍動感を感じさせるポージングになっており、右手に持つ刀や義手も細かく造形。渋いデザインが余すことなく再現されている。

発売日や価格といった詳細については後日公開される。

SEKIRO PRE-ORDERS OPEN IN 9 DAYS!



Take a look at these shots of our Sekiro statue, showcasing its remarkable craftsmanship! Don’t miss the intricate details of his Prosthetic Arm and the Mortal Blade resting on his back!



Check back tomorrow where we reveal a video of its… pic.twitter.com/L2cFgTQpL6