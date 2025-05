女優岡本玲(33)が5日、都内で、「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J−WAVE」取材会に出席した。

白のレースにデニムを合わせたファッションで登場。「春らしいかわいらしいレースのトップスに、Ameriらしいひと癖あるデニムを合わせました」とコーディネートを説明。「Ameriというと、ちょっと一癖あるアイテムが多いので」と話した。

10周年にちなみ、10年続けていることを聞かれると、「毎日をハッピーに生きられるように、寝る前に『今日も1日ありがとう』と唱え、朝起きたら『今日も良い1日なりますように』と、おまじないをかけています」と明かし、「これからも続けたいです。自己暗示です」とほほ笑んだ。

ゴールデンウイークの楽しみ方については、「仕事がない日は体のメンテナンスなんですけど」といい、「今年は親知らずを抜いて、今日までに絶対腫れが引けと思っていたけど、なんとか間に合いました」と笑った。

Ameri10周年については「まだ10周年なんだ」とし、「日常のスパイスをいただいているので、これからも新しい日々の楽しみ方とか、自分らしく生きるためのちょっとしたヒントをいただければと思います」と話し、最後は「これからも着続けます!」と笑顔で宣言した。