東地区準決勝がスタート…ペイサーズがキャブスを下して白星発進

5月5日(現地時間4日)にロケット・モーゲージ・フィールドハウスで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス準決勝が行われ、4位のインディアナ・ペイサーズが1位のクリーブランド・キャバリアーズとの第1戦に臨んだ。

1点リードで迎えた第1クォーター残り2分44秒からT.J.・マッコネル、アンドリュー・ネムハード、オビ・トッピン、ベネディクト・マサリンが連続得点をマーク。36-25と11点リードで最初の12分間を終えると、第2クォーターもリードしながら試合を進め、64-58でハーフタイムを迎えた。

第3クォーターはドノバン・ミッチェルを中心としたキャブスの追い上げに遭うと、残り3分16秒に逆転弾を献上。それでも、マサリンとタイリース・ハリバートンが連続得点を挙げると、マイルズ・ターナーの3ポイントシュートで締めくくった。

第4クォーターは序盤こそ競った展開になったものの、開始5分39秒からハリバートン、ネムハードの連続3ポイントで抜け出すことに成功。その後は相手にリードを許すことなく、121-112で勝利を収めた。

白星発進に成功したペイサーズは、ネムハードが5本の3ポイントを含む23得点に6アシスト、ハリバートンが22得点13アシスト3ブロック、アーロン・ネスミスが17得点8リバウンド、パスカル・シアカムが17得点8リバウンド、ターナーが13得点11リバウンド2ブロック3スティールをマークした。

なお、第2戦は7日(同6日)に行われる。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 112-121 インディアナ・ペイサーズ



CLE|25|33|32|22|=112



IND|36|28|28|29|=121

Every time the @Pacers needed a big bucket, someone was there to answer the call 📞

All the best moments from the CLUTCH performance by Indy as they took a 1-0 series lead ⤵️ pic.twitter.com/13L5sAWhMb

- NBA (@NBA) May 5, 2025