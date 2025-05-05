NTTの音響ブランド「nwm」の限定モデル「nwm ONE Star Wars edition」
NTTソノリティは、「nwm ONE（ヌーム ワン）」の「スター・ウォーズ」デザイン限定モデル「nwm ONE Star Wars edition」を28日に発売する。直販サイトで取り扱われ、予約開始はすでに始まっている。価格は4万4000円。
「nwm ONE Star Wars edition」は、ライトグレイとダークグレイの2色が用意されており、ライトグレイは自由と希望を象徴する反乱軍モデル、ダークグレイは秩序と力を象徴する帝国軍モデルとして仕上げられた。
左側のスピーカー部には、「STAR WARS」ロゴを配置。右側のスピーカー部には、反乱軍モデルではXウイング、帝国軍モデルではTIEファイターのシルエットが描かれている。
音声ガイダンスには、Xウイングのエンジン始動音、TIEファイターのレーザー音や飛行音などの劇中サウンドを採用。
パッケージは、ミレニアム・ファルコンとデス・スターがプリントされた限定スリーブ仕様。
購入者特典として、デス・スターがプリントされたオリジナルヘッドホンスタンドがプレゼントされる。
nwm ONEは、φ12mmツイータードライバーと、φ35mmウーファードライバー、「Magic Focus Voice」などが搭載されている。
「360 Reality Audio」、「Audio／Auracast」、マルチポイント対応、専用アプリ「nwm Connect」 でパラメトリックイコライザ調整が可能。
接続方法はBluetoothによるワイヤレス接続で、Bluetooth5.3、付属のUSB Type-CケーブルによるUSBオーディオ接続が可能。最大再生時間は約20時間で、5分充電で1時間使用可能。
また、「nwm ONE Star Wars edition」の発売を記念し、「大阪コミコン2025」に出展する。
イベントでは、nwm ONE Star Wars editionの展示・体験のほか、耳スピ定番製品各種を販売される。項目 内容 製品名称 nwm ONE Star Wars edition 販売価格 4万4000円 先行予約受付開始 5月1日 発売日 5月28日 モデル／カラー 反乱軍モデル（ライトグレイ）、帝国軍モデル（ダークグレイ） 型式 ダイナミック型 使用ユニット 口径12mm＋口径35mm 2way 再生周波数帯域 40 Hz～2万0000Hz Bluetoothバージョン Bluetooth5.3 Bluetooth Class Class 1 対応Bluetooth プロファイル A2DP,HFP,AVRCP,TMAP,PBP 対応コーデック SBC/AAC/LC3/CVSD,mSBC マイクロホン MEMS型（無指向性）×2 バッテリー Li-ion Battery 電池持続時間 最大20時間（音楽再生時） 充電時間 約1.5時間 マルチペアリング 8台 マルチポイント 最大2台 USBオーディオ 対応 本体サイズ 約幅160mm×高さ185mm×奥行88.5mm 本体質量 約185g 付属品 USBケーブル1.2m（Type-C-Type-C） その他対応機能 360 Reality Audio、Auracast(TM)