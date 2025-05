印象的な劇中の変身シークエンスを演出！プレミアムバンダイ『ウルトラレプリカ ダークエボルバー』

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『ウルトラマンネクサス』より、大人の為のなりきりアイテム『ウルトラレプリカ ダークエボルバー』の予約受付を2025年5月2日(金)16時より開始。

プレミアムバンダイ『ウルトラレプリカ ダークエボルバー』

・価格 :13,200円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ダークエボルバー本体…1

専用台座…1

・対象年齢 :15才以上

・商品サイズ:ダークエボルバー本体(展開時)…約H480mm×W55mm×D45mm

専用台座…約H40mm×W70mm×D60mm

・商品素材 :ダークエボルバー本体…ABS・PC

専用台座…ABS

・電池 :単4電池×2(別売)

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年5月2日(金)16時〜2025年7月14日(月)23時予定

・商品お届け:2025年11月発送予定

・発売元 :バンダイ

(発売元:株式会社バンダイ)

■商品特長

2004年から2005年にかけて放送され、20周年を迎えた『ウルトラマンネクサス』に登場する闇の巨人「ダークメフィスト」が使用する「ダークエボルバー」を、大人の為のなりきりアイテム『ウルトラレプリカシリーズ』で商品化します。

この商品は、2004年に発売したDX版から一新し、完全新規造形でプロップを忠実に再現されています。

発光ギミックも新たに搭載し、印象的な劇中の変身シークエンスを演出することができます。

<音声ギミック>

劇中の効果音は、ダークレイ・シュトロームのほか、ダークエボルバーでの攻撃音声、必殺技音声を多数収録しました。

ダークメフィスト・ツヴァイの関連音声のほか、ボーナスモードとしてダークファウスト、ダークザギの関連音声も収録しています。

収録楽曲は合計3曲。

ダークメフィストを象徴する「魔人降誕」に加え、「スペースビースト-Rage-」、「スペースビースト-Stampede-」を収録。

さらに、溝呂木眞也、ダークファウスト、三沢広之、石堀光彦の劇中セリフを多数収録し、印象的なシーンを追体験できます。

さらに、同シリーズで発売済みの「ウルトラレプリカ エボルトラスター 20th Anniversary ver.」(販売終了)「ウルトラレプリカ ブラストショット20th Anniversary ver.」(別売)の収録音声と合わせて、劇中のワンシーンを再現することができます。

3商品すべてコレクションすることで、デュナミスト達の戦いを想起させるディスプレイが可能です。

(C)円谷プロ

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

