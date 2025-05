SUU・SUU・CHAIYOOは、4月7日(月)に「タイ料理研究所 エキュート秋葉原店」をオープンしました。

SUU・SUU・CHAIYOO「タイ料理研究所 エキュート秋葉原店」

所在地 :〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6 JR秋葉原駅(改札内1階)

アクセス :JR秋葉原駅 電気街改札よりすぐ

定休日 :年中無休(施設営業日に順ずる)

営業時間 :平日10:00〜21:00 ランチ10:00〜15:00 (L.O 20:30 )

土日祝日 :10:00〜20:00 ランチ10:00〜15:00 (L.O 19:30 )

席数・面積:16席・30.48m2

SUU・SUU・CHAIYOOは、4月7日(月)に「タイ料理研究所 エキュート秋葉原店」をオープン。

タイ料理研究所エキュート秋原店はオールキャッシュレス、セルフレジを導入した新業態です。

セルフレジにより辛さの選択や、ごはんや麺の量等お客様自身でカスタマイズできます。

また千葉県市原市の小湊鉄道の枕木を店内装飾に使用し、店内装飾に使用しています。

持続可能な次世代型店舗で、本格タイ料理を提供します。

エキュート秋葉原店 外観

エキュート秋葉原店 内観

本格タイ料理をタイ旅行気分で楽しめます

タイ料理研究所のロゴマーク

ランパーン地方で人気のチャームガイの描かれた陶器皿

秋葉原店では提供する皿も一新し、タイ、ランパーン地方で人気のチャームガイの描かれた陶器皿で提供します。

小湊鉄道の枕木を店内の装飾に使用

カウンター下に使用した枕木

店舗内には、千葉県市原市にある小湊鉄道の枕木として使っていた木材を使用し、店舗内装を施しています。

枕木は店内のカウンターと大テーブルの足置きとして使用いたしています。

◆秋葉原のサブカル文化とタイのサブカル文化の融合

店舗中央に位置するテーブルの中にはタイで集めたサブカルグッズを詰め込みました。

サブカルの聖地秋葉原とタイのサブカルの融合を存分に楽しむことができます。

店舗中央の大テーブル

◆オープン記念キャンペーン第一弾

【記念プレゼント】

先着800名様にオリジナルパッケージガム、オリジナルマスキングテープ、タイのお守り人形をプレゼント!

オープン記念!オリジナルグッズプレゼント

◆オープン記念第2弾

4/7〜5/6までパクチー大盛無料でお召し上がりいただけます!パクチー好きにはたまらないキャンペーンです。

オープン記念!期間限定パクチー大盛り無料

◆タイ料理研究所 エキュート秋葉原店 代表メニュー

ガパオライス 鶏ひき肉のバジル炒め 1,400円(税込)

タイの屋台や食堂で人気No.1メニュー!ホーリーバジルというタイのハーブと鶏挽肉の相性がすばらしい一品。

揚げた目玉焼きは必須で、半熟の黄身を混ぜながら食べるのがタイ流です。

ガパオライス 鶏ひき肉のバジル炒め

◆秋葉原店のみ提供メニューはランチとディナーメニューは統一となります。

※なおランチメニューには生春巻きが、ご飯ものにはスープがセットになります。

秋葉原店提供メニュー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 辛さの選択や、ごはんや麺の量等をカスタマイズ!SUU・SUU・CHAIYOO「タイ料理研究所 エキュート秋葉原店」 appeared first on Dtimes.