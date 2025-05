OpenAIは、ChatGPTの最新モデル「GPT-4o」における最近のアップデートについて、「過度にお世辞を言う」といったユーザーからの苦情が相次いだことを受けて、変更を撤回しました。

先週後半にアップデートが展開された後、ChatGPTがユーザーのどんな意見にも無批判に賛同したり、不自然なほど賛辞を繰り返すようになったため、X(旧Twitter)などのSNS上では「不気味」「不快」といった批判が広まりました。

OpenAIのサム・アルトマンCEOもこの問題を認め、「性格があまりにも媚びへつらって、鬱陶しくなってしまった」とコメントしています。そのうえで、無料ユーザーにはすでにロールバック(巻き戻し)を完了しており、有料ユーザーにも順次修正を適用すると述べました。

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.

at some point will share our learnings from this, it's been interesting.

— Sam Altman (@sama) April 27, 2025