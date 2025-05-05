ÀõÌîÃé¿®¡¡ÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ë»×¤¤¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¤Ä¡Ö²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¡×¡¡¡Ö²£ÉÍ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×³«Ëë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¡Ê51¡Ë¤¬4Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè3²ó²£ÉÍ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¶á¤¯¤Î»³²¼¸ø±à¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ì½ê¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÈ±¤¬¶âÈ±¤Ë¶á¤¯¡È³°¿Í¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê´¶³Ð¡×¤ÎÂÎÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN¡¡¾·³¡Ù¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºîÉÊ¤âÊÉ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ç¤¤¿¡£²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£