[5.4 ラ・リーガ第34節](アノエタ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 23 ブライス・メンデス

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 14 久保建英

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

GK 32 アイトール・フラガ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 12 ハビ・ロペス

DF 19 ジョン・アランブル

DF 20 ジョン・パチェコ

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 24 ルカ・スチッチ

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ

監督

イマノル・アルグアシル

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 1 ウナイ・シモン

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 4 アイトール・パレデス

DF 15 イニゴ・レクエ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 9 イニャキ・ウィリアムス

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 24 ベニャト・プラドス

FW 12 ゴルカ・グルセタ

控え

GK 13 フレン・アギレサバラ

DF 5 ジェライ・アルバレス

DF 14 ウナイ・ヌニェス

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

DF 18 オスカル・デ・マルコス

DF 32 アダマ・ボイロ

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 23 ミケル・ハウレギサル

MF 28 ペイオ・カナレス

FW 11 アルバロ・ジャロ

FW 21 マローン・サナディ

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります