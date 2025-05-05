ソシエダvsビルバオ スタメン発表
[5.4 ラ・リーガ第34節](アノエタ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 19 ジョン・アランブル
DF 20 ジョン・パチェコ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イマノル・アルグアシル
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 15 イニゴ・レクエ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
MF 28 ペイオ・カナレス
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 21 マローン・サナディ
監督
エルネスト・バルベルデ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 14 久保建英
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 19 ジョン・アランブル
DF 20 ジョン・パチェコ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イマノル・アルグアシル
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 15 イニゴ・レクエ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
MF 28 ペイオ・カナレス
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 21 マローン・サナディ
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります