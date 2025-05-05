¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯vs¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¡Û(Europa-Park Stadion)
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-2(Á°È¾1-0)¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó(44Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(48Ê¬)
[¥ì]¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(82Ê¬)¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(90Ê¬+3)
<·Ù¹ð>
[¥Õ]¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó(27Ê¬)
[¥ì]¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê(66Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É(88Ê¬)
´Ñ½°:34,700¿Í
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-2(Á°È¾1-0)¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó(44Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(48Ê¬)
[¥ì]¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(82Ê¬)¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(90Ê¬+3)
<·Ù¹ð>
[¥Õ]¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó(27Ê¬)
[¥ì]¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê(66Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É(88Ê¬)
´Ñ½°:34,700¿Í