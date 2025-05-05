¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö3´üÌÜ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¤Ëµó¤²¤¿¿ÍÊª¤Ï¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎ¿¦¤Î3´üÌÜ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÅýÎÎ¿¦¤Î»°´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ä¤Ë¡Ê3´üÌÜ¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£4Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÃ¯¤«¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ò¾Î»¿¤·¡¢ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÅýÎÎ¿¦¤Î3´üÌÜ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£