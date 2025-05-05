[5.4 プレミアリーグ第35節](スタンフォード ブリッジ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 6 レビ・コルウィル

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 25 モイセス・カイセド

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 15 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 24 リース・ジェームズ

DF 27 マロ・グスト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

FW 19 ジェイドン・サンチョ

FW 32 タイリーク・ジョージ

監督

エンツォ・マレスカ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 19 ハービー・エリオット

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 84 コナー・ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 14 フェデリコ・キエーザ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります