チェルシーvsリバプール スタメン発表
[5.4 プレミアリーグ第35節](スタンフォード ブリッジ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 25 モイセス・カイセド
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 32 タイリーク・ジョージ
監督
エンツォ・マレスカ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
※24:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 25 モイセス・カイセド
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 15 ニコラス・ジャクソン
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 24 リース・ジェームズ
DF 27 マロ・グスト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 32 タイリーク・ジョージ
監督
エンツォ・マレスカ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 19 ハービー・エリオット
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 84 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります