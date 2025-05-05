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¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¡Û(Gtech Community Stadium)
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[¥Þ]¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ(43Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç(51Ê¬)
´Ñ½°:18,915¿Í
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