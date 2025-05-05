´ØÅì¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡¡¹Ô³Úµ¢¤ê¤Î¼Ö¤Ê¤É¤Ç¾å¤ê¤Îº®»¨¤¬¿¼Ìë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¡Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç16¥¥í¡¡´Ø±ÛÆ»¡¦¹âºäSAÉÕ¶á¤Ç13¥¥í
Âç·¿Ï¢µÙ¤â¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¹Ô³ÚÃÏ¤Ê¤É¤«¤éÌá¤ë¼Ö¤Ç¾å¤ê¤Îº®»¨¤¬¿¼Ìë¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ»þÅÀ¤Î½ÂÂÚ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤Ç¢§Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç16¥¥í¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¡¦¹âºä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç13¥¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤Ç¢§´Ø±ÛÆ»¡¦ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç40¥¥í¡¢¢§Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç30¥¥í¤Ê¤É¤Î½ÂÂÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£