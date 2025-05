任天堂は2017年3月3日に Nintendo Switch を発売した直後から、2025年6月5日発売予定のNintendo Switch 2の開発を開始していたことが、裁判資料により明らかになりました。Nintendo began working on Switch 2 "shortly after the release" of Switch 1, new Genki lawsuit papers reveal | Eurogamer.net

Genki ninjas infiltrate Nintendo Kyoto HQ… 🥷 pic.twitter.com/JnkxGtmX9E— GENKI (@GenkiThings) January 20, 2025

Say hello to our next-gen lineup of accessories designed for your favorite next-gen handheld.



Pre-order here: https://t.co/ohKzpKthTE pic.twitter.com/QnHals7ddA— GENKI (@GenkiThings) April 2, 2025

https://www.eurogamer.net/nintendo-began-working-on-switch-2-shortly-after-the-release-of-switch-1-new-genki-lawsuit-papers-reveal2025年1月、ゲームアクセサリーメーカーの「Genki」が、世界最大規模のテクノロジー見本市「CES 2025」の会場で、「Nintendo Switchの後継機」を称するモックアップを公開しました。これはNintendo Switch 2発表前というタイミングでしたが、Genkiは当初「純正のNintendo Switch 2本体にアクセスすることでモックアップを作成した」と主張。しかし、のちにリーク情報をベースに作成したモックアップであったと釈明しています。「Nintendo Switchの後継機」と称する3Dプリンター製モックアップがCES 2025の会場に展示される - GIGAZINEGenkiはCES 2025で未発表のNintendo Switch 2を独自に入手したことを自慢し、来場者に「Nintendo Switchの後継機」を称するモックアップを手に取ることを許可しました。Genkiの発表をめぐる世間の議論と混乱は非常に大きかったため、任天堂は2025年1月10日に記者団に対して「CESでGenkiが任天堂のハードウェアとして発表したゲームハードウェアは非公式のものであり、任天堂からGenkiに提供されたものではない」という声明を発表しています。しかし、その後の2025年1月20日にGenkiは公式X(旧Twitter)アカウントでエドワード・ツァイCEOの写真と共に、「Genki忍者が任天堂京都本社に潜入」と投稿。これについて任天堂は「GenkiがNintendo Switch 2を入手した、あるいは任天堂と提携していると、世間に思わせるような試みであることは明らか」と述べ、Genkiを非難しました。なお、Genkiはその後も自社ウェブサイトを更新し、「秘密は守れますか?私たちにはできません……」という広告を掲載し、Nintendo Switch 2の知名度を使ってユーザーを騙すような虚偽広告を掲載しています。さらに、任天堂がNintendo Switch 2の詳細を発表する「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2」を放送する前日である2025年4月1日に、「Genki Direct」を称する動画を宣伝し、再びNintendo Switch 2の知名度を利用したマーケティング活動を行っていました。これに対して、任天堂は商標侵害、不正競争、虚偽広告の罪でGenkiを訴えています。任天堂は「被告(Genki)がNintendo Switch 2本体を入手しない限り、アクセサリーの互換性を確保することは不可能です」と述べ、GenkiにNintendo Switch 2を提供したことはないと主張。さらに任天堂は、「Genkiは本物のNintendo Switch 2を所有していないにもかかわらず、所有しているかのように装うことで消費者を誤解させた」あるいは「GenkiはNintendo Switch 2発表前にNintendo Switch 2に関する独自の技術情報を違法に入手した」と主張しています。Genkiが作成した動画やレンダリング画像、写真などは任天堂の著作権を侵害しているとして、「メディアや一般の人々から大きな注目を集め、Genkiの声明の信憑性や任天堂との関連性について消費者に混乱を招いた」と任天堂は訴えています。任天堂はGenkiに対し、マーケティングにおいて「Nintendo Switch」を使用することを中止し、任天堂の著作権を使用した製品やマーケティングの破棄を要求。さらに、「Genkiによる著作権侵害、不正競争、虚偽広告の結果として任天堂が被ったすべての損害を回復し、その損害額の3倍を賠償すること」を求めています。この訴訟に関する裁判資料の中で、任天堂はNintendo Switchを発売した直後にNintendo Switch 2の開発に着手していたことを明かしています。任天堂は「Nintendo Switchの発売後まもなく、後継機の計画を開始しました。正式なハードウェア開発は2019年頃に始まりました」と説明しています。