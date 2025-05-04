[5.4 ブンデスリーガ第32節](Europa-Park Stadion)

※24:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 37 M. Rosenfelder

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 34 M. Röhl

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

ユリアン・シュスター

[レバークーゼン]

先発

GK 17 マチェイ・コバージュ

DF 3 ピエロ・インカピエ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 12 エドモン・タプソバ

MF 10 フロリアン・ビルツ

MF 16 エミリアーノ・ブエンディア

MF 20 アレックス・グリマルド

MF 24 アレイクス・ガルシア

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 14 パトリック・シック

控え

GK 1 ルーカス・フラデツキー

GK 36 ニクラス・ロム

DF 13 アルトゥール

MF 7 ヨナス・ホフマン

MF 8 ロベルト・アンドリヒ

MF 19 ネイサン・テラ

MF 25 エセキエル・パラシオス

FW 21 アミン・アドリ

監督

シャビ・アロンソ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります