フライブルクvsレバークーゼン スタメン発表
[5.4 ブンデスリーガ第32節](Europa-Park Stadion)
※24:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[レバークーゼン]
先発
GK 17 マチェイ・コバージュ
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 16 エミリアーノ・ブエンディア
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 14 パトリック・シック
控え
GK 1 ルーカス・フラデツキー
GK 36 ニクラス・ロム
DF 13 アルトゥール
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 19 ネイサン・テラ
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 21 アミン・アドリ
監督
シャビ・アロンソ
※24:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[レバークーゼン]
先発
GK 17 マチェイ・コバージュ
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 16 エミリアーノ・ブエンディア
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 14 パトリック・シック
控え
GK 1 ルーカス・フラデツキー
GK 36 ニクラス・ロム
DF 13 アルトゥール
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 19 ネイサン・テラ
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 21 アミン・アドリ
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります