¡ØGolden SixTONES¡ÙNetflix¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¡¡Æü¥Æ¥ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½é
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤¬¡¢11Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤«¤éNetflix¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØGolden SixTONES¡Ù
SixTONES¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Netflix¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢12Æü¤«¤éNetflix¤Ç³ÆÏÃ½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
23Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù(¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù)¤ÎÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢SixTONES¤È¥²¥¹¥È¤¬Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à²¦Æ»¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ºä¾åÇ¦¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¦µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¦°ÂÅÄ¸²¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
¡ØGolden SixTONES¡Ù
SixTONES¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÇòÇ®¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Æ±¶É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Netflix¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£À¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ë¡£
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢12Æü¤«¤éNetflix¤Ç³ÆÏÃ½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
23Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù(¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù)¤ÎÏÈ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢SixTONES¤È¥²¥¹¥È¤¬Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à²¦Æ»¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ºä¾åÇ¦¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¦µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¦°ÂÅÄ¸²¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì