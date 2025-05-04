¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡Ù¥é¥¹¥È¤Ë¾×·â¤Ò¤È¸À¡ÖæÆÂÀÏ¯¤¯¤ó¤ò»¦¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡»ëÄ°¼ÔÀïØË¡Ö¤¨¡¢¤¨¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ä¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï4·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡Ý¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ý¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÈþÏÂ¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿ÅÄ
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÎ¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê
¡¡¥ÉS¾å»Ê¡¦ºÔÀî¤«¤éÈþÏÂ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡Ö°ÜÀÒ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡ÈÎ¢¥¢¥«¡É¤Î¼ç¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬¤¯¤À¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢ÈþÏÂ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿ÅÄÍ´»Î¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤È¤½¤ÎÉÒÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÀîÅçÎè»Ò¡ÊµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ë¤Î¤±¤ó¤«¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£¤â¤·Î¢¥¢¥«¤Î¼ç¤¬¿¿ÅÄ¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤äÆÈÎ©¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢TOYO¥×¥í¤Î²Ô¤®Æ¬¤ò¼º¤¤¡¢¡ÈÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÉô½ð¡É·ÝÇ½4Éô¤âÈþÏÂ¤â¥¯¥Ó³ÎÄê¡£ÄÉÀ×¤ò¿Ê¤á¤ëÈþÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¿¿ÅÄ¤ò°é¤Æ¤¿Îè»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡¢È¿È¯¤¹¤ë¿¿ÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÏÂ¤À¤±¤Ë¤Ï¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¾þ¤é¤º¤ËÀÜ¤¹¤ë¿¿ÅÄ¡£°ÜÀÒµ¿ÏÇ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îè»Ò¤¬°ìÌÜÃÖ¤¯¤Û¤É»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¿·¿Í½÷Í¥¡¦¸åÆ£º»µª¡ÊÉÙÅÄË¾À¸¡Ë¤â²ø¤·¤¤¡£ÆÍÇ¡¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥«¥¿¥³¥È¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ú¤È´¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¿ÅÄ¤¬ÆÍÁ³»Å»ö¤òÌµÃÇ·çÀÊ¤·¡¢Ï¢ÍíÉÔÇ½¤Ë¡£Èà¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÎ¢¥¢¥«¤¬Ã¯¤Î¤â¤Î¤«È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ÝÇ½4Éô¤Î¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¹â³ØÎò¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®Ìî»ûÊÙ¡ÊÎëÌÚ¿Î¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¿¿ÅÄ¤äº»µª¤¬¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¼»ÅÊ¤·¡¢Î¢¥¢¥«¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Ìî»û¤È½é¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÈþÏÂ¤Ï¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡È2¿Í¤Ç1¿Í¡É¡×¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬º»µª¤È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£º»µª¤òÄÉ¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÈþÏÂ¡£º»µª¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÈþÏÂ¤Ë¿¿·õ¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿º»µª¡£2¿Í¤ÏËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿²Ë·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¿ÅÄ¤¬¡¢Îè»Ò¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»þ¡¢Á´¤¯Æ°¤¸¤º¿¿ÅÄ¤ò¼¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤â²ü¤á¤Æ¾ì¤ò¼£¤á¤¿Îè»Ò¡£ÈþÏÂ¤Ï¿¿ÅÄ¤ÈÎè»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿ÅÄ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Îè»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÈþÏÂ¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç1¿Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ÒÌò»þÂå¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ò²óÁÛ¤¹¤ëÈþÏÂ¤ËºÔÀî¤¬¡ÖæÆÂÀÏ¯¤¯¤ó¤ò»¦¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡×¡Ö»¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ä¡©¡×¡Ö»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Çº®Íð¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÈþÏÂ¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤ò¸«¼é¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿ÅÄ
¡¡º£ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¡Ê°ÂÅÄ¸²¡ËÎ¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¦TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¡£¿·¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¡ÊÀî±É¡Ë¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÆ¶»¡ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¥À¥á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ÉS¾å»Ê¡¦ºÔÀî¤«¤éÈþÏÂ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡Ö°ÜÀÒ¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡ÈÎ¢¥¢¥«¡É¤Î¼ç¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬¤¯¤À¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢ÈþÏÂ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡¦¿¿ÅÄÍ´»Î¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤È¤½¤ÎÉÒÏÓ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÀîÅçÎè»Ò¡ÊµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ë¤Î¤±¤ó¤«¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£¤â¤·Î¢¥¢¥«¤Î¼ç¤¬¿¿ÅÄ¤Ç¡¢°ÜÀÒ¤äÆÈÎ©¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢TOYO¥×¥í¤Î²Ô¤®Æ¬¤ò¼º¤¤¡¢¡ÈÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÉô½ð¡É·ÝÇ½4Éô¤âÈþÏÂ¤â¥¯¥Ó³ÎÄê¡£ÄÉÀ×¤ò¿Ê¤á¤ëÈþÏÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¿¿ÅÄ¤ò°é¤Æ¤¿Îè»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡¢È¿È¯¤¹¤ë¿¿ÅÄ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÏÂ¤À¤±¤Ë¤Ï¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¾þ¤é¤º¤ËÀÜ¤¹¤ë¿¿ÅÄ¡£°ÜÀÒµ¿ÏÇ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îè»Ò¤¬°ìÌÜÃÖ¤¯¤Û¤É»Å»ö¤¬Áý¤¨¤¿¿·¿Í½÷Í¥¡¦¸åÆ£º»µª¡ÊÉÙÅÄË¾À¸¡Ë¤â²ø¤·¤¤¡£ÆÍÇ¡¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥«¥¿¥³¥È¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ú¤È´¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¿ÅÄ¤¬ÆÍÁ³»Å»ö¤òÌµÃÇ·çÀÊ¤·¡¢Ï¢ÍíÉÔÇ½¤Ë¡£Èà¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÊÌ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÎ¢¥¢¥«¤¬Ã¯¤Î¤â¤Î¤«È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ÝÇ½4Éô¤Î¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤¹â³ØÎò¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®Ìî»ûÊÙ¡ÊÎëÌÚ¿Î¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¿¿ÅÄ¤äº»µª¤¬¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¼»ÅÊ¤·¡¢Î¢¥¢¥«¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Ìî»û¤È½é¤á¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ÈþÏÂ¤Ï¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡È2¿Í¤Ç1¿Í¡É¡×¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬º»µª¤È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£º»µª¤òÄÉ¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÈþÏÂ¡£º»µª¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤ÈÈþÏÂ¤Ë¿¿·õ¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿º»µª¡£2¿Í¤ÏËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿²Ë·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¿ÅÄ¤¬¡¢Îè»Ò¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿»þ¡¢Á´¤¯Æ°¤¸¤º¿¿ÅÄ¤ò¼¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤â²ü¤á¤Æ¾ì¤ò¼£¤á¤¿Îè»Ò¡£ÈþÏÂ¤Ï¿¿ÅÄ¤ÈÎè»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿ÅÄ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Îè»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÈþÏÂ¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç1¿Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ÒÌò»þÂå¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ò²óÁÛ¤¹¤ëÈþÏÂ¤ËºÔÀî¤¬¡ÖæÆÂÀÏ¯¤¯¤ó¤ò»¦¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡×¡Ö»¦¤·¤¿¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ä¡©¡×¡Ö»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Çº®Íð¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£