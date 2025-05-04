¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤È½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î15ºÐ¾¯Ç¯¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡´ôÉì¡¦Â¿¼£¸«»Ô
£´Æü¸á¸å¡¢´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤È½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£´Æü¸á¸å7»þÁ°¡¢Â¿¼£¸«»ÔÃÓÅÄÄ®¤Î»ÔÆ»¤ÈÊâÆ»¤¬¸ò¤ï¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤È½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¿52ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢°ì»þÄä»ß¤Ê¤É¤Îµ¬À©¤ä¿®¹æ¤¬¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£