¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¡ÅÄæÆ¸ã £±¡¢£²Ãå¤È¹¥Áö¡ÖÉôÉÊ¤¬ÂØ¤ï¤ëÁ°¤Ï¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¥ª¡¼¥ëÂçºå¡Ö£²£°£²£µ¥é¥Ô¡¼¥È¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÌîµ®Ç·¡¢¾¾°æÈË¤òÉ®Æ¬¤ËÌÃÊÁµé¤¬ÆÀÅÀÎ¨¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±·êÅÞ¤Ë¿ä¾©¤·¤¿¤¤¤Î¤¬Ê¡ÅÄæÆ¸ã¡Ê£²£·¡áÂçºå¡Ë¤À¡£º£Àá¤Ï½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê»ö¸ÎÄú¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ëÉÔ±¿¡ÊÅ¾Ê¤¡áÁª³°¡Ë¤Ç½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÆüÌÜ¸åÈ¾£¸£Ò¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¡££³ÆüÌÜ¤ÏÆ¨¤²¤È³°¥Þ¥¤¤Ç£±¡¢£²Ãå¤È¤·¤Æ³Ê¾åÁê¼ê¤ËÀï¤¨¤ëÀïÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡£·£³¹æµ¡¤Ï£´·î¤Î£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÌÕÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Áà¼Ô¤Î£±£³£µ´ü¿·¿Í¡¦¾±Åç½áÀ®¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¤â¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ï¼Â¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅ¾Ê¤¤ÇÂÍî¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉôÉÊ¤¬ÂØ¤ï¤ëÁ°¤Ï¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¡££³ÆüÌÜÁ°È¾£´£Ò¤ÇÂÔµ¡¹ÔÆ°°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤ÏÀäË¾Åª¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀÎ¨½ç°Ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆÁÀ¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£