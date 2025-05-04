¡ÚÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Û¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤¬½é¤ÎGIÀ©ÇÆ¡ª¹²¤Æ¤ºÁû¤¬¤º¡¢¤½¤·¤Æ¶±¤Þ¤ºÁö¤Ã¤ÆÄÏ¤ó¤À½Õ¤Î½â
¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤¬GI½éÀ©ÇÆ¡Êc¡ËSANKEI
¡Ö²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¤¡©¥´ー¥ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤è¡×――
º£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¢2¼þÌÜ¤Î¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤ÇÁá¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯ÇÏ¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤È¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ìー¥ó¤Ï¤½¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡ÚÍ½ÁÛÇÛ¿®¡Û¥¹¥Æ¥¤¥äーÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª
º£Ç¯¤Ç³«¾ì100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡£Îò»Ë°î¤ì¤ë¥¿ー¥Õ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤ÏÆüËÜ¶¥ÇÏ³¦¶þ»Ø¤ÎÅÁÅý¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥ìー¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Ê¿ÃÏGⅠºÇÄ¹µ÷Î¥¤Ç¤¢¤ë3200m¤òÁö¤ë¤À¤±¤Ë¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ÏÉáÃÊ¤Î¥ìー¥¹°Ê¾å¤Ë¥É¥é¥Þ¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Êº®ÀïÌÏÍÍ¤ÎÇ¯¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
Å·¹Ä½â¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤àÄ¹¤Î¹Ï©¡¢¥¹¥¿ー¥ÈÁá¡¹¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥ó¥«¥º¥Þ¤È¥×¥é¥À¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿4ºÐÇÏ¤¿¤Á¤ò¿¬ÌÜ¤ËÀèÆ¬¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦·Á¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿4ºÐÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢ー¥¹¤Ï4～5ÈÖ¼ê¤Ë¹µ¤¨¡¢¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Î5ÈÖ¼ê¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
3ºÐ»þ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤ËÆñ¤òÊú¤¨¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇÏ¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¤Ë´º¤¨¤Æ¤Î¤³¤Î°ÌÃÖ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤È¥ìー¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤µ¤¨¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Þ¤À¡¢¹²¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£
ÉúÊ¼¤Î¹âÎðÇÏ¤¿¤Á¤¬¥ìー¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢1000m¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤Ï60ÉÃ7¤È¤¤¤¦Ê¿¶Ñ¥Úー¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÃÙ¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢2¼þÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤íÊÕ¤ê¤«¤é¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¤È¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢ー¥¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀèÆ¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥«¥º¥Þ¤ËÇ÷¤ê»Ï¤á¤ë¡£
Á°¤Î4Æ¬¤Î¥Úー¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç5ÈÖ¼ê¤Ë¤¤¤¿¥¢¥é¥¿¤È¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·Æ°¤¸¤Ê¤¤¡£ÎÙ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤ÈÉðË¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¥Úー¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£
2000m¤òÄÌ²á¤·¤¿¤³¤í¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸å¤í¤Ë¤¤¤¿2Ç¯Á°¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤È¥Ö¥íー¥¶¥Ûー¥ó¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤È»Åç¹î½Ù¤Ï¥Þ¥¯¤ë¤è¤¦¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢»Ä¤ê800m¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê½¸ÃÄ¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤³¤í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£
·è¤·¤Æ·ã¤·¤¯ÄÉ¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥®¥¢¤ò°ìÃÊ³¬¾å¤²¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¡¢Àè¹Ô½¸ÃÄ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
1¼þÌÜ¤òÄÌ²á¤·¤¿Ä¾¸å¤ÏÁ°4Æ¬¤È¸å¤í11Æ¬¤È¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿ÇÏ·²¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÁ°¤Ë7Æ¬¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÇÏ¤¬¤¤¤ë·Á¤ËÊÑ²½¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï¤³¤Î7Æ¬¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
3¥³ー¥Êー¤«¤é4¥³ー¥Êー¤Ø¤Î¾¡Éé½ê¡£Áá¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢ー¥¹¤ÈÃÓÅº¸¬°ì¡¢¥Þ¥¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤È»Åç¹î½Ù¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³°¤«¤é¥¸¥ï¥ê¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤ÈÉðË¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¤ÈÃ°ÆâÍ´¼¡¤ËÇ÷¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¤À¤Ã¤¿¡£
10Ç¯Á°¡¢Éã¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤¬À©¤·¤¿½Õ¤Î½â¤òÄÏ¤Þ¤ó¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÄ©¤ó¤À½é¤ÎGI¥ìー¥¹¡£
°È¾å¤ÎÃ°ÆâÍ´¼¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤ÎGI¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëº¸ÊÜ¤¬Ó¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤ÎÇÏ¤ÎÆÃÀ¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥Ñー¥È¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¥¤¥ó¥³ー¥¹¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¤òÊá¤Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤ÈÉðË¤À¤Ã¤¿¡£
½é¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ÏÁ°¤ò¹Ô¤¯¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢ー¥¹¤òÊá¤é¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¼ºÂ®¤·¤Æ4Ãå¤Ë´°ÇÔ¡£
¤À¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ëºä¤Î¤Ê¤¤µþÅÔ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤¯¤ÈÆ§¤ó¤À¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÉðË¤ÏÃæÃÄ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥¥ì¤ëËöµÓ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢ー¥¹¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢3¥³ー¥Êー²á¤®¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤«¡¢ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¿ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ê¿À®¤Î½âÃË¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Å·ºÍµ³¼ê¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤âµ±¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î»þ¡¢°ìÁÈ¤Î¿ÍÇÏ¤¬³°¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤È¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ìー¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Àä¹¥¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÃæÃÄ¤ËÉÕ¤±¡¢ÍÎÏÇÏ¤¿¤Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò²£ÌÜ¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¤¿¤À¤¿¤À¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿4ºÐ¤Î¿·±Ô¤¬¥ìー¥ó¤È¤È¤â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
Ä¹¤¤Î¹Ï©¤È¤Ê¤ë3200m¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ°¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÍÎÏÇÏ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎËöµÓ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
»Ä¤ê200m¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Æâ¤ÇÇ´¤ë¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¨¥ó¥Ú¥éー¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢ー¥¹¤â¤½¤·¤Æ°ì»þ¤ÏÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿¤µ¤¨¤âÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ±É¸÷¤Î¥´ー¥ë¤Ø¤È¤Ò¤¿Áö¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ø¥Æ¥ó¥Éー¥ë¤ËºÇ¸å¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à¤È¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥·¥å¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥±¡£
µÆ²Ö¾Þ¤Ç¾å¤¬¤êºÇÂ®¤ÎµÓ¤ò¸«¤»¤¿ËöµÓ¼«Ëý¤Ï¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ø¥Æ¥ó¥Éー¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¤ËÆ°¤¤¤¿¥Ø¥Æ¥ó¥Éー¥ë¤¬¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à¤ÎÌÔÄÉ¤ò¥¢¥¿¥Þº¹Î¿¤¤¤À¤È¤³¤í¤¬¥´ー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ¾Àþ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×―― ¥ìー¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¥ìー¥ó¤Ï¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤ÎÍº»Ñ¤ò¤³¤¦¾Î¤¨¤¿¡£
Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÈ´·²¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê°ÌÃÖ¤ò¼è¤ê¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤â¾Ç¤é¤º¡¢Áû¤¬¤º¡¢¤½¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤¿¤é¶±¤Þ¤º¤Ë¹ë²÷¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¶²¤ìÆþ¤ë¡£
ÅÁÅý¤¢¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆÀ¤¿¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤Èº£Ç¯¤Î½©¡¢¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î¥Õ¥©¥ë¥¹¥¹¥È¥ìー¥È¤ò±Û¤¨¤Æ¤«¤é·Þ¤¨¤ëºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Çº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë¤È¥ìー¥ó¤ÎÍº»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÌÆÇÏ»°´§³Í¤ê¤Ø¡ª¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²ÆµÙ¤ßSP
¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ªー¡Ö¸ÅÇÏ¤ÎÃæÄ¹µ÷Î¥GI¤ò´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿À¤µªËöÇÆ²¦¡×¡Ú¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎºÇ¶¯ÇÏÅÁÀâ¡Û
3ÂåÂ³¤±¤Æ¤ÎÅ·¹Ä¾ÞÀ©ÇÆ¤òÃ£À® ¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤ー¥ó¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤è¤ê¤âÅ·¹Ä¾Þ¡×·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥íËÒ¾ì¤Î¥¤¥º¥à