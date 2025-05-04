¡ÚÂ®Êó¡ÛÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨33.3¡ó¡¡Àè·îÄ´ºº¤«¤é2.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡¡5·îJNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Á°·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é2.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢33.3¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é4.0¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢62.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¢§¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý¤¬Á°·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é0.4¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢23.5¡ó¡¢¢§Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï2.8¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢5.6¡ó¡¢¢§ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï1.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢4.3¡ó¡¢¢§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï0.5¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢10.2%¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
JNN¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÇÌµºî°Ù¤Ë¿ô»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃÎ¾Êý¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡ÖRDDÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷2737¿Í¡Ì¸ÇÄê750¿Í¡¢·ÈÂÓ1987¿Í¡Í¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á37.5¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1026¿Í¤«¤éÍ¸ú¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ421¿Í¡¢·ÈÂÓ605¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤¬Â¿¤¯²óÅú¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤ÏÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î½Ì¿Þ¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âJNN¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµºî°Ù¤ËÁª¤ó¤ÀÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢µ¡³£¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²»À¼¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ºº°÷¤¬Ä¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤âÇ¯ÎðÁØ¤¬ÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤«¤éÍð¿ô¤Ç»ØÄê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ª°ì¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼ÁÌä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¿À»ö,
ÃÖ¾²¹©»ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ,
°ÖÎîº×,
¾åÅÄ,
³ùÁÒ