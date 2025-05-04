¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×ÅôÎ¤¡Ê¤¢¤«¤ê¡ËÌò¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê SeventeenÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦ÃÝ²¼Í¥Ì¾¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡ÛÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÅôÎ¤¤ò±é¤¸¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎÃÝ²¼Í¥Ì¾¡Ê¤¿¤±¤·¤¿¡¦¤æ¤¦¤Ê¡¿15¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÅôÎ¤Ìò¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
ËÜºî¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Çµ¼Ô¡¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢Ì±ÊüJBN¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢»ëÄ°Î¨ÄãÌÂÃæ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£À¸¤Ì¤ë¤¤ÊóÆ»ÂÎÀ©¤òÀµ¤¹¤¿¤á¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ºÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¿¿¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
JBN¤ÎÊóÆ»¶ÉÄ¹¡¦³¤ÇÏ¹À»Ê¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÉôÄ¹¡¦ÅôÎ¤¤¬ÄÌ¤¦¶Íºù½÷»ÒÃæ³Ø¤ÇÅð»£ÁûÆ°¤¬È¯À¸¡£³¤ÇÏ¤Î»Ø¼¨¤ÇÁí¹ç±é½Ð¡¦²Ú¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤È¿·¿ÍAD¡¦ËÜ¶¶¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤Ï¡¢¶Íºù½÷»ÒÃæ³Ø¤ËÉë¤¯¡£É½¸þ¤¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åð»£ÁûÆ°¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿²Ú¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±ÁûÆ°¤È°Ç¥Ð¥¤¥È»¦¿Í¤Î´ØÏ¢À¤òÄÏ¤ß¡¢³Ø¹»¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅôÎ¤¤¬¥Æ¥¹¥È¤ò¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢²Ã¤¨¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ð¥é¤¹¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ËÅð»£¥«¥á¥é¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÊüÁ÷½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦¹À»Ê¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
SNSÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤³¤ÈÅôÎ¤¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Æ°Î¤¤¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÅôÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÝ²¼ËÜ¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃÝ²¼¤Ï¡¢2010Ç¯1·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡ÖÂè9²ó ¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë2021Ç¯2·î¹æ¡Á2023Ç¯6·î¹æ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2023¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Æ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤êÀèÀ¸¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊNHK¡¿2022¡Ë¤ä¡ÖÄÅÅÄÇß»Ò ¡Á¤ª»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î±³ØÀ¸¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¿2022¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×¡ÊTBS¡¿2022¡Ë¡¢¡Ö³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿2024¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡×¡Ê2025¡Ë ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎÂ¾¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë½Ð±éºî¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦ÅôÎ¤Ìò¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
¢¡°¤Éô´²¼ç±é¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¿¿¼Â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¿ÊÆ£ÁÔ°ì¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Çµ¼Ô¡¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢Ì±ÊüJBN¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¡¢»ëÄ°Î¨ÄãÌÂÃæ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£À¸¤Ì¤ë¤¤ÊóÆ»ÂÎÀ©¤òÀµ¤¹¤¿¤á¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ºÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¿¿¼Â¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×ÅôÎ¤¡ÊÃÝ²¼Í¥Ì¾¡Ë¤ËÃíÌÜ
JBN¤ÎÊóÆ»¶ÉÄ¹¡¦³¤ÇÏ¹À»Ê¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÉôÄ¹¡¦ÅôÎ¤¤¬ÄÌ¤¦¶Íºù½÷»ÒÃæ³Ø¤ÇÅð»£ÁûÆ°¤¬È¯À¸¡£³¤ÇÏ¤Î»Ø¼¨¤ÇÁí¹ç±é½Ð¡¦²Ú¡Ê±ÊÌî²ê°ê¡Ë¤È¿·¿ÍAD¡¦ËÜ¶¶¡ÊÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ë¤Ï¡¢¶Íºù½÷»ÒÃæ³Ø¤ËÉë¤¯¡£É½¸þ¤¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¼èºà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åð»£ÁûÆ°¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿²Ú¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±ÁûÆ°¤È°Ç¥Ð¥¤¥È»¦¿Í¤Î´ØÏ¢À¤òÄÏ¤ß¡¢³Ø¹»¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅôÎ¤¤¬¥Æ¥¹¥È¤ò¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢²Ã¤¨¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ð¥é¤¹¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ËÅð»£¥«¥á¥é¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÊüÁ÷½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦¹À»Ê¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
SNSÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤³¤ÈÅôÎ¤¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Æ°Î¤¤¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÅôÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÃÝ²¼ËÜ¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖSeventeen¡×¥â¥Ç¥ë¡¦ÃÝ²¼Í¥Ì¾¤È¤Ï
¤½¤ó¤ÊÃÝ²¼¤Ï¡¢2010Ç¯1·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡ÖÂè9²ó ¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë2021Ç¯2·î¹æ¡Á2023Ç¯6·î¹æ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£2023Ç¯¡ÖSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2023¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Æ±»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤êÀèÀ¸¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊNHK¡¿2022¡Ë¤ä¡ÖÄÅÅÄÇß»Ò ¡Á¤ª»¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î±³ØÀ¸¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¿2022¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×¡ÊTBS¡¿2022¡Ë¡¢¡Ö³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿2024¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡×¡Ê2025¡Ë ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎÂ¾¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ë½Ð±éºî¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û