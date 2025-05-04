¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤Ç?¡×¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¡¢½÷Í¥Ä©Àï¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÉ½¾ð¡×
¡ÖTHEÆ©ÌÀ´¶¡×Çò¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä
¡¡ÉñÂæ½éÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤¬¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTHEÆ©ÌÀ´¶¡ª¡ª¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¡¡½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«?¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤Ã¤Ý¤¯ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁðÌî°½(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¡£Çò¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë1Ëç¤òÅº¤¨¡ÖÉñÂæ¤Î½éÄ©Àï¤â¤¢¤ë¤·º£Ç¯¤â¾¯¤·¤º¤Ä±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Ã¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥¢¡¼¥ä¤À¤Í¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤Ç?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÁðÌî¤Ï6·î25Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÃæÌî¤Î¡Ö¥Æ¥¢¥È¥ëBONBON¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉñÂæ¡ÖÅ´²Ð¤Î¤¤¤í¤Ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£