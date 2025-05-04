¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤¤¤Ä¤Ö¤ê¡©¡×ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤Ë54ºÐ½÷Í¥½Ð±é¡ªÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¶¯¤¤»ëÀþ¡¢ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤¿¤Þ¤ÍÍ¡×
¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È·òºß¡ª
¡¡ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î½ïÀî¤¿¤Þ¤(54)¡£
¡¡11ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»ö·ï¤òÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÖºäÆî½ð¤Î½ðÄ¹¡¦ÃÝÌîÍ¼´õ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë1Ëç¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½ïÀî¤¿¤Þ¤¤µ¤ó¤À¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤¿¤Þ¤ÍÍ¡×¡Ö¥É¥é¥Þ½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ã¤ÆºÇ¶á¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤è¡ª ¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½ïÀî¤¿¤Þ¤¤µ¤ó´Ñ¤ë¤Î¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È½ïÀî¤¿¤Þ¤¤µ¤ó¡ª¶¯¤¤»ëÀþ¡¢ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ïÀî¤Ï1993Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±é·à¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£09Ç¯3·î¤Ë¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤È·ëº§¤·¤¿¡£