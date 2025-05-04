¤Ä¤ï¤ê¤Ï¥Þ¥·¤ÊÊý¡© ºÊ¤Î°ì¸À¤ËÉ×¤Î¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤Íß¡×¤¬ÇúÈ¯¡ª¡ÚÈÓÈÓÈÓÈÓ¤¦¤Ã¤»¡¼¤ï¡ª Vol.8¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼ÔÅÚ°æ¿¿´õ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
²ñ¼Ò°÷¡¦¤±¤ó¤È¤ÎÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢ºÊ¡¦¥â¥«¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥â¥«¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£¤Ä¤ï¤ê¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼ÁÁÇ¤ÊÍ¼¿©¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤â¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì·âÄÀ¡£¤±¤ó¤È¤Ï¤Ä¤ï¤ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤ë¤È¡¢3¥¥í¸º¡£¥â¥«¤Ë¡Ö±ÉÍÜ¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÈîËþÂÎ·¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Áé¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¼Ò¤Î½÷À¼Ò°÷¤«¤é¤â¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ó¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¶Å¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
²ñ¼Ò°÷¡¦¤±¤ó¤È¤ÎÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢ºÊ¡¦¥â¥«¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥â¥«¤ÎÇ¥¿±¤¬È¯³Ð¡£¤Ä¤ï¤ê¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¼ÁÁÇ¤ÊÍ¼¿©¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤â¡¢¡ÖÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì·âÄÀ¡£¤±¤ó¤È¤Ï¤Ä¤ï¤ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤â¡¢½ù¡¹¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÊì¤Ë¡¢¥â¥«¤¬¡Ö»Å»ö¤â¹Ô¤±¤Æ¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤ì¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÕ¤±¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤È²ò¼á¤¹¤ë¤±¤ó¤È¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÅâÍÈ¤²¡¢¥Ý¥Æ¥µ¥é¡¢¤¤ó¤Ô¤é¡¢ÆÚ½Á¤òºî¤ë¤Ã¤ÆÁêÅöÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸ý¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤±¤ó¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©
(ÅÚ°æ¿¿´õ)