¥È¥óÂ²ÅÁÅý¤Î²Î¤òÅÁ¾µ¤¹¤ë¼ã¤¤ÎÏ¡¡Ãæ¹ñµ®½£¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ5·î4Æü¡Û¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Ê¥¿¡¡ËâÆ¸¤ÎÂçË½¤ì¡×¡Ê¥Ê¥¿2¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤Î±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ®½£¾ÊóØÅìÆî¡Ê¤±¤ó¤È¤¦¤Ê¤ó¡Ë¥ß¥ã¥ªÂ²¥È¥óÂ²¼«¼£½£Ü×¹¾¸©¤Î¥È¥óÂ²½÷À¡¢ÍÌÁÛ妮¡Ê¤è¤¦¡¦¤½¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤È¡ÖÉñ³ÚÀæ²Î³ÚÃÄ¡×¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÌ¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ëµ®½£Âç³Ø²»³Ú³Ø±¡¾¯¿ôÌ±Â²²»³ÚÈÉ¤òÂ´¶È¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¶µ°é´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë²Î¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¶»¤Ëµ¢¶¿¡£ÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ½µËö¶µ¼¼¤ò³«¤¡¢Â¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥È¥óÂ²¤Î²Î¤ò¶µ¤¨¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÌ±Â²·Ý½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÍÌ¤µ¤ó¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢23Ç¯¤Ë³ÚÃÄ¤¬ÃÂÀ¸¡£ÃÄ°÷¤é¤ÏÆ±¼«¼£½£¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤¬Â¿¤¯½»¤àÂ¼Íî¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö²»³Ú¤Ç¥È¥óÂ²Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¡¢¥È¥óÂ²Âç²Î¤òÀ¤³¦¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌ´¤òÊú¤¡¢¡Ö¥Ê¥¿2¡×¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿¥È¥óÂ²Âç²Î¤ò¤è¤êÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÃÄ¤Ï¸ø±é¤Î¹ç´Ö¤ËÂ¼¡¹¤ò½ä¤Ã¤Æ²Î¤Î»Õ¾¢¤òË¬¤Í¡¢¥È¥óÂ²¤Î²Î¤òÏ¿²»¤·¡¢Îò»ËÅª¡¢·Ý½ÑÅª²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¼é¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤²Î¤¤¼ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤â³èÍÑ¤·¡¢Ì±Â²Ê¸²½¤Î³×¿·Åª¤ÊÅÁ¾µ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÍÌÊ¸ÉÌ¡Ë